Čerpací stanice začaly bleskově zdražovat naftu

V úterý se vrátila spotřební daň na naftu na úroveň z loňského června, kdy vláda prosadila její snížení o 1,5 Kč na litr kvůli růstu cen pohonných hmot. Čerpací stanice tak už začaly navýšení daně promítat do cen pro zákazníky. „Obdobně jako při poklesu spotřební daně k 1. červnu minulého roku, tak úplně stejným principem došlo i teď, po navrácení daně na původní úroveň, od 1. srpna k promítnutí spotřební daně do ceny motorové nafty,“ říká mluvčí ORLEN Unipetrol Lada Gadas.

Přes noc podražila nafta také na čerpacích stanicích společnosti MOL. „Už jsme to do cen promítli. Kromě zvýšení daně jsme nyní zaznamenali strmý růst nákupní ceny,“ říká mluvčí MOL Martin Pavlíček.

Ceny se snaží držet na stejné úrovni také proto, aby zákazníci nejeli za levnějšími pohonnými hmotami do zahraničí. Podle Valenty však budou muset na čerpacích stanicích brzy zvýšit cenu i oni, neboť jim zásoby levné nafty dojdou. To se stane v řádu dnů.

Může za to i fakt, že se zákazníci chtěli levnějším palivem předzásobit. „V pondělí byla na některých pumpách dvakrát větší výtoč. Budou to třeba jen dva dny, kdy udržíme starou cenu,“ říká Valenta a dodává, že bude záležet na tom, kdy se levnější nafta vyprodá.

Cena za litr nafty se oproti pondělku zvýšila minimálně o 1,8 Kč, kdy 1,5 Kč tvoří růst spotřební daně, kvůli kterému se zvýší i část ceny, kterou tvoří DPH, a to o 0,3 Kč. Do ceny se však promítají ještě dva klíčové faktory, a to růst nákupní ceny nafty a posílení eura. „Nákupy jsou dražší, všechny tyto faktory se propisují do koncové ceny,“ říká Valenta.