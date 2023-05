800 milionů měsíčně. Vláda chce spotřební daní z nafty vylepšit rozpočet

Spotřební daň na naftu se od poloviny roku pravděpodobně vrátí na původní hladinu. Tímto rozhodnutím ve čtvrtek reagovala vláda na pokles cen pohonných hmot. Její návrh ale musí schválit Sněmovna.

Kvůli loňskému zvýšení cen benzinu a nafty se kabinet loni v dubnu rozhodnul pro snížení spotřební daně o 1,50 Kč na litr. Trvání tohoto opatření v září prodloužil až do konce letošního roku.

„Mezitím se dramaticky změnila situace k lepšímu v tom směru, že například v současné době už cena atakuje 30korunovou úroveň s tím, že v té době, kdy vláda snížení schvalovala, byla cena nafty 44 Kč, tedy více než o 11 až 13 Kč výš než v současné době,“ uvedl na tiskové konferenci ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Cena motorové nafty už od února klesá a podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů tak není důvod spotřební daň držet dále na nižší úrovni. „I když bych si to jako spotřebitel a zástupce čerpacích stanic přál, protože čím levnější pohonné hmoty, tím méně nám řidiči nenadávají za vysoké ceny, byť za ně nemůžeme, ale jsme první na ráně,“ popisuje.

Čtvrteční rozhodnutí míří k vrácení daně na běžnou výši. „Znamenalo by to, že poté, co návrh zákona schválí Poslanecká sněmovna, tak by se vrátila zpět do původní výše spotřební daně o 1,5 Kč výš než ve snížené hladině,“ říká Kupka.

Za zvýšením spotřební daně však stojí také míra zadlužení České republiky a snaha získat další příjem pro státní rozpočet. „V každém měsíci by to mělo do státního rozpočtu přinést 0,8 miliardy Kč,“ říká Kupka s tím, že i když se může 1,5 Kč jevit jako nízká částka, pro státní rozpočet má velký význam.

Kupka si myslí, že rozhodnutí vlády nebude mít vliv na konkurenceschopnost tuzemských dopravců. „Pokles ceny pohonných hmot je dramatický a jen za posledních pět měsíců se cena nafty snížila o 10 Kč. To jsou čísla, na která vláda musí reagovat. Zároveň budeme s dopravci v kontaktu, abychom dokázali z jejich požadavků naplnit maximum. Záleží nám na tom, aby dopravci byli konkurenceschopní,“ uvedl Kupka.

Podle Indráčka však snížení daně nedávalo moc smysl ani loni. „Když si vezmete průměrného řidiče v Česku, který najezdí kolem 12 tisíc kilometrů za rok. Ta úspora o 1,5 Kč dělá pro běžného řidiče nějakých 100, 120 i kdyby 150 Kč za měsíc. To nejsou žádné peníze oproti tomu, co platíte třeba za energie,“ říká Indráček.

Rozumí ale tomu, proč se vláda rozhodla jít cestou snížení daně. „Dělala to celá Evropa a bylo politicky neudržitelné spotřební daň nesnížit,“ vysvětluje Indráček.

V tuto chvíli je cena pohonných hmot v Česku jedna z nejnižších v Evropské unii, i když rozdíl mezi cenou benzinu a nafty činí cca 6 Kč na litr. „Nemáme signály, že by měla opět dramaticky růst cena pohonných hmot. Proto by to nemělo být pro motoristy a dopravce dramatickým otřesem,“ popsal Kupka.

Cena nafty se řídí cenami na burze v Rotterdamu, které jsou udávány v dolarech. Současné nižší ceny jsou tak i částečně důsledkem posilovaní české měny. „Když je koruna silnější, tak se to do cen promítne, což je důsledek výkonnosti ekonomiky České republiky,“ popisuje Indráček.

Na cenu pohonných hmot však mají vliv i další faktory, které Česko nemůže přímo ovlivnit. „Je to válka na Ukrajině, spotřeba pohonných hmot v Číně a ekonomická kondice Spojených států, o které se teď hodně pochybuje. Nezbývá nám, než to akceptovat,“ říká Indráček.

Podle Kupky je reálné, že bude změna platit od poloviny roku 2023. Musí ji ale ještě schválit Poslanecká sněmovna a Senát.