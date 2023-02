Ministr dopravy hledá miliardy na nové dálnice

Resort dopravy tlačí čas. Aby ministr Martin Kupka (ODS) stihl během funkčního období to, co vláda slíbila v programovém prohlášení, potřebuje získat miliardy navíc. Za ně chce do roku 2025 vybudovat 200 kilometrů dálniční sítě.

„Chybí nám větší část, ale podstatná zpráva je, že ty klíčové úseky dálniční sítě jsou rozestavěné nebo se začnou stavět v letošním roce,“ říká ministr dopravy Martin Kupka a vyjmenovává aktuálně rozjeté projekty, zejména pak D35 mezi Čechami a Moravou a jihočeské trasy D3 a D4.

Dopravní stavby prodražuje rostoucí cena materiálů, lidské práce i inflace. Úřad tak řeší zdražení současných projektů, i těch podepsaných dávno předtím, než inflace dosáhla dvouciferných hodnot.

„Co se týče smluv, kde nejsou kompenzační doložky, tak tam odhadujeme navýšení za celý resort někde mezi jednou a dvěma miliardami. Co se týče těch smluv, které se vážou už na inflaci a zahrnují inflační doložku, tak tam to za to období budou řádově miliardy,“ uvedl v rozhovoru pro SZ Byznys.

Dodal však, že vypočítat teď přesně celkovou sumu, je velmi komplikované. „Uvidíme, jak se bude vyvíjet cena vzešlá z aktuálně probíhajících soutěží.“

Kde vzít chybějící miliardy?

Nejpozději v květnu tak vláda dostane na stůl plán, kde peníze na dopravní stavby vzít.

Ve hře je více možností, od dluhopisů Státního fondu dopravní infrastruktury až po půjčku od Evropské investiční banky nebo půjčku v rámci programu obnovy.

Klíčové budou podmínky, jaké si česká vláda dojedná. Možnost rychlého vydání dluhopisů zase brzdí to, že o právu fondu dopravní infrastruktury vydávat dluhopisy by musel nejprve rozhodovat Parlament. V zákoně momentálně nic takového není.

„Jednáme s Evropskou investiční bankou, která by dokázala financovat zejména projekty na železnici, a zjišťujeme, jak by to vypadalo, co se týče výše úroků,“uvedl Kupka.

„Máme teď nedávný příklad z Polska, kde si polská vláda od EIB půjčovala a také vydávala svoje dluhopisy. Zajímá nás, jaké podmínky by měla česká vláda a jak by vůči tomu vycházely dluhopisy fondu dopravní infrastruktury,“ dodal šéf resortu dopravy s tím, že návrh řešení předloží vládě během dvou až tří měsíců.

Jen letos hospodaří Státní fond dopravní infrastruktury s více než 150 miliardami korun. K plnému pokrytí výdajů chybí aktuálně 30 miliard, které ale stát chce prostavět ještě letos. I proto rozhodnutí spěchá.

Z ŘSD státní podnik už od ledna

Ministr dopravy pro SZ Byznys potvrdil, že z Ředitelství silnic a dálnic bude už od ledna 2024 státní podnik.

O transformaci instituce se spekulovalo už od roku 2020, ve hře byl i rakouský model v podobě akciové společnosti.

„Kdybychom se rozhodli pro model Asfinagu (rakouská obdoba ředitelství silnic a dálnic s podobnými úkoly, akciovou společností je už od svého vzniku v roce 1982, pozn. red.), tak by před námi bylo velmi složité období vypořádání majetkoprávních vztahů,“ popsal ministr dopravy.

Od změny ve státní podnik si například slibuje, že takto bude moci ŘSD adekvátně zaplatit špičkové odborníky a stát získá přísnější možnost kontroly.