Kupka: Euro 7 může ohrozit celou českou ekonomiku, v boji s ní máme spojence

Česká vláda ani Senát nesouhlasí se současnou podobou nové emisní normy pro auta, pro niž se používá označení Euro 7. Po neformálních jednáních ministra dopravy Martina Kupky s dalšími zeměmi EU se zdá, že nespokojených evropských vlád bude víc.

„V tuto chvíli už proběhla jednání na půdorysu jednotlivých členských států v rámci Bruselu a rýsuje se skupina států, které v tomto směru k našemu postoji mají blíž, jako je Francie, Itálie, Španělsko nebo Rumunsko,“ vyjmenovává možný tábor rebelů ministr.

Euro 7 Navrhovaná norma má mimo jiné snížit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Stejné požadavky budou muset splňovat jak benzinová a dieselová auta, tak také vozy s hybridním nebo elektrickým pohonem.

U dieselových motorů norma Euro 7 omezuje emise oxidů dusíku ze současných 80 mg/km na 60 mg/km, což je úroveň stanovená pro zážehové motory v normě Euro 6. Nákladní vozidla mají podléhat dalším omezením s ohledem na emise při startu. Při studeném startu je to 350 mg/kWh a při zahřátém motoru 90 mg/kWh.

Kromě výfuků se bude norma vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.

Ten už dříve prohlásil, že pro Českou republiku je navrhovaná norma v současné podobě nepřijatelná. Podle něj by znamenala ohrožení výroby osobních i nákladních aut a autobusů, snížení dostupnosti nových aut a jejich zdražení.

Na konci února o emisních limitech budou znovu jednat evropští ministři dopravy ve Švédsku, které nyní předsedá Evropské unii. A to v době, kdy automobilky i na ně navázané obory varují, že sektor čeká jedno z nejtěžších období vůbec, které by řada z nich nemusela ustát, a to včetně českých firem. Výrobci se ještě nestihli vzpamatovat z covidových trablů, například v podobě chronického nedostatku součástek. Právě v Česku je přitom automobilová výroba tahounem ekonomiky a velkým zaměstnavatelem.

Podle kritiků nových přísnějších pravidel některé technologie, které by u aut zajistily její plnění, ještě ani nejsou na trhu a další jsou tak drahé, že ve výsledku radikálně zvednou cenu vozů.

„Kondice tuzemského automobilového průmyslu mě nutně musí znepokojovat nejen jako ministra, ale jako člena vlády. V okamžiku, kdy by nepřiměřená regulace zasáhla automobilový průmysl, mělo by to poměrně rychlý a vážný dopad na celou ekonomiku,“ říká ministr Martin Kupka (ODS) pro SZ Byznys.

Dá se proto předpokládat, že některé státy, mezi nimi i Česko, budou prosazovat prodloužení lhůt na zavedení přísnějších pravidel.

„Máme zájem na tom, aby doprava měla co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, a právě proto se snažíme, aby ta norma byla realistická. Pokud taková nebude, může to ve výsledku ohrozit obnovu vozového parku v ČR a i v dalších státech, a to by ve výsledku bylo negativní pro životní prostředí,“ varuje ministr Kupka.