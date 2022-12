Euro 7? Nevíme, jestli je to ignorance, nebo arogance EU, zní z automobilek

Euro 7 je poslední emisní norma pro spalovací motory před přechodem na plnou elektromobilitu. Upravuje limity pro oxidy dusíku i další plyny, ale také zavádí nové, přísnější měření testování. Podle Evropské komise je to to správné pravidlo, které má pro osobní auta platit od poloviny roku 2025. Jenže automobilky si to nemyslí.