Einsteinovo šílenství. Stejně jako starý recept nefunguje ani Green Deal

Že tam nevidíte zásadní rozdíl oproti dosavadnímu směřování Energiewende, které nás dostalo do dnešní šlamastyky? On tam totiž opravdu není a dosažení těchto cílů nezmění charakter současných problémů, tedy časový a prostorový nesoulad výroby a poptávky po energii, a to zejména v zimním období.