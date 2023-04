Kalousek: Nová daň zase očeše jen zaměstnance

Nemocenskou jako součást sociálního zabezpečení hradí nyní za své zaměstnance podniky. Zaměstnanci na ni ze mzdy neodvádí podle platných pravidel nic. Podle zjištění České televize je ale ve hře změna. Nově by mohli odvádět 1,1 procenta ze své hrubé mzdy, jak se debatuje v koalici. Na platech by je to stálo stokoruny. Do rozpočtu by to přineslo kolem 20 miliard.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) je proti hned ze dvou důvodů. „Zaprvé, zvýšilo by se zatížení práce pro všechny stejně, pro nízko- a vysokopříjmové,“ říká Kalousek, který nyní působí jako místopředseda správní rady VZP. Už teď je práce v tuzemsku zdaněna nadprůměrně, Češi odvádějí z vyspělých zemí z OECD druhý největší podíl.

Druhou vadou je podle exministra prohlubování nerovnováhy mezi vysokými odvody zaměstnanců a nízkými od OSVČ. „Ještě víc by se otevřel odvodový diferenciál mezi zaměstnanci a OSVČ, kde dominantní zátěž nesou zaměstnanci. Ještě více jim přitěžovat nemocenským pojištěním, to jim radši nechme karenční dobu, oni s ní budou počítat a poradí si s ní,“ tvrdí.

Karenční doba se zneužívá v pondělí a v pátek

Zaměstnanci mají nyní proplacené i první tři dny nemoci, žádná karenční doba, po kterou by nemocenskou nečerpali, není. Což je podle Kalouska chyba.

„Tři dny karenční doby pokládám za správné, i když z levice a odborářských pozic je to kritizováno. Karenční doba byla zavedená za nás a prokázala jednoznačný efekt. Byla zrušena. A prokázalo se, že krátkodobá nemocnost je často zneužívána zvlášť v pátek a v pondělí u nízkopříjmových zaměstnání,“ myslí si Miroslav Kalousek.

Pokud by se nápad na zavedení nemocenské pro zaměstnance prosadil, koalice by znovu karenční dobu nezaváděla. Dále by se proplácely i první tři dny nemoci, vyplývá ze zjištění České televize. Oficiální balík úspor, které mají pomoct snížit strukturální schodky, chce vláda představit v květnu.

Podle Kalouska v debatách o ozdravení rozpočtů chybí lídr. Premiér Petr Fiala podle něj v moderaci diskuzí selhává. „Takhle mohutná náprava veřejných rozpočtů potřebuje jasný leadership. Zatím to je konference ministerstev a politických stran. Není tam ucelený leadership a tah na branku. To nikdo jiný než pan premiér neudělá,“ říká.

Rozpočty Fialy jsou stejně špatné jako za Babiše

Miroslav Kalousek vládu nedávno vyzval k „tupým škrtům“. Letošní plánovaný schodek 295 miliard bude podle něj jistě překročen. „Rozpočtová politika je stejná jako za Babiše. To, že by to dnes Babiš dělal ještě hůř, není ospravedlnění,“ kritizuje vládu.

Za nezbytné považuje bývalý předseda TOP 09 další úspory na důchodech. Trvalo to, ale vláda nakonec předložila nový koncept valorizací důchodů. Průměrná měsíční penze od června vzroste „jen“ o 760 korun. Namísto 1770 korun. Tím ale podle Kalouska usměrňování příliš rychle rostoucích důchodů nesmí skončit.