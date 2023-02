Podvody na síti se šíří jako lavina. Nebuďte si jistí, že nekliknete

Podvodníci se přitom velmi často schovávají za značky známých firem – internetových portálů, počítačových společností, dopravců, sociálních sítí, bank, televizních společností či známých prodejců nebo dokonce státních organizací, a to jak na globální úrovni, tak na úrovni jednotlivých států.

Vyplývá to z výzkumu společnosti Check Point Software Technologies, která proti kyberzločincům chrání zákazníky po celém světě. Průzkum se zaměřil na to, jaké značky kyberzločinci při pokusech o krádeže osobních dat nebo platebních údajů v posledním čtvrtletí loňského roku nejčastěji napodobovali.

Nikdy neklikejte na přílohy ani na odkazy v takovýchto e-mailech. Pokud jste již klikli, požádejte o pomoc odborníka nebo firemní IT podporu. V případě napadení je také vhodné zavolat do banky a změnit svá hesla.

Kdykoli po vás někdo – třeba i váš dlouhodobý známý – žádá o nějaké přeposlání kódu, zpozorněte. Chtějte s ním mluvit (textová komunikace může být podvržená). Pokud se někdo vydává za zástupce banky, zavěste a místo toho zavolejte do své banky. Pokud se někdo vydává za zástupce policie, požádejte o identifikační údaje a zavolejte na policii, abyste ověřili pravost.

„Vzbudit u lidí pocit výjimečnosti a zároveň je dostat pod tlak a do časové tísně, kdy je třeba něco rychle vykonat k získání nějaké výhry či výhodné nabídky, nebo naopak rychle zabránit nějakým škodám u sebe či u svých blízkých – to jsou základní triky, kterými se snaží kybernetičtí zločinci přimět své oběti k tomu, aby sdělily své citlivé údaje nebo si nevědomky stáhly nebezpečný malware,“ popisuje praktiky kybernetických zločinců Jakub Vinčálek, mluvčí Policejního prezidia ČR.

Praktiky „světových“ zločinců se podle něj neliší od těch „českých“ a díky stále se zlepšujícím technologiím včetně překladačů není ani možné říci, že se v českém kybernetickém prostředí pohybují jen Češi. „Mohou to být klidně cizinci nebo celé gangy, které působí mimo Českou republiku. Proto je tak náročné je odhalit,“ vysvětluje Vinčálek.

Z obrázku je zřejmé, že pro zločince není problém vytvořit podvodnou stránku v angličtině nebo v češtině. „Čeština je velmi náročný jazyk, což nás v minulosti do jisté míry chránilo před masivními vlnami útoků, anebo byly lehce odhalitelné kvůli gramatickým chybám a špatnému skloňování. Nyní to už neplatí. I to pomohlo rychlému nárůstu zločinů v této oblasti,“ podotýká mluvčí policejního prezidia.