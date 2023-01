Nový podvod, který nachytává stále více lidí. Tváří se jako pomoc od státu

Obsahuje logo Ministerstva práce a sociálních věcí i logo vládního programu s piktogramem deštníku, obrázek lva spojený s elektronickou občankou (Identitou občana) a také upozornění na to, že pokud jste se na stránky dostali pomocí linku v esemesce nebo z e-mailu, „je vše v pořádku, protože stát má povinnost taková hlášení rozesílat v rámci zákona o ochraně osobních údajů podle paragrafu 88“.

I pravý web MPSV upozorňuje na odkazy šířené SMS zprávami a e-maily, takže vše vypadá povědomě a v pořádku. Krátkým pátráním lze zjistit, že zákon o ochraně osobních údajů obsahuje jen 51 paragrafů a podobná norma, zákon o zpracování osobních údajů, jich obsahuje 68. Citovaný paragraf tedy neexistuje a je to jedna z jasných známek podvodu.

Kdo je v nouzi a ve stresu, hasí oheň a nemá většinou čas zkoumat, zda jsou tyto informace pravdivé. Stačí, že na první pohled vypadají důvěryhodně, a klikne dál. V dalším okně mu podvodník nabídne několik bank, na které stačí kliknout a zobrazí se stránky vypadající stejně jako opravdová stránka banky, přes níž se klienti hlásí do internetového bankovnictví.

„Nemáme přesný odhad, kolik klientů na takové zprávy zareaguje. Hodně z nich včas pochopí, že jde o podezřelé stránky, takže je opustí a bance to nehlásí. Dle nám dostupných informací jde o nižší desítky případů měsíčně, kde ke ztrátě dojde u jednotek případů,“ říká mluvčí banky Tereza Kaiseršotová.

Že však dochází ke skutečnému nárůstu úspěšně provedených útoků, potvrzuje Policie ČR, která vede statistiky trestné činnosti v online prostředí, tedy skutečně nahlášených a vyšetřovaných případů. Do kyberzločinců se počítají všechny trestné činy vzniklé v elektronickém prostředí, tedy například nenávistné projevy, mravnostní delikty i podvodná jednání. Právě ta podle Vinčálka zaujímají největší část všech zločinů.

„Statistiky sledujeme od roku 2011. Počet případů každým rokem od té doby narůstá v řádu procent. Loni to však byl prudký nárůst v řádu několika desítek procent,“ říká kapitán Vinčálek. Přesné statistiky zveřejní Policejní prezidium ČR dnes.

Hlavní však podle nich je, aby lidé byli obezřetní a dodržovali základní zásady bezpečného používání internetového a mobilního bankovnictví. Mezi ně patří to, že lidé nemají reagovat na odkazy ve zprávách, obzvlášť když jsou zaslány z neznámých telefonních čísel nebo e-mailových adres.

Nikomu nemají sdělovat své přihlašovací údaje k internetbankingu, protože žádná banka ani bankéř po nich tyto údaje nikdy nebude chtít znát, a vždy se mají přihlašovat přes oficiální stránky institucí, a to jak bankovních, tak státních. Nemají však vypisovat do vyhledávače název banky nebo státní instituce, ale rovnou mají do adresního řádku napsat oficiální webovou adresu dané instituce.