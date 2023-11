Stát podpořil „bohatší“ stárnutí. Lidé mohou na penzi spořit víc a volněji

Stát otvírá cestu k bohatšímu stáří. Poslanci ve třetím čtení schválili zákon, který podpoří dlouhodobé investice na důchod a pomůže rozvoji finančního trhu. Jeho součástí je i nový produkt, do něhož budou moci Češi ukládat své peníze a stát jim k tomu uleví na daních – Dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Kdo bude minimálně pět let investovat do produktů finančního trhu – bankovních depozit, fondů kolektivního investování, státních a korporátních dluhopisů či třeba akcií (deriváty a hedgeové fondy podporovány nebudou) – a bude mu více než 60 let, tak si bude moci už za rok 2024 odečíst z daní až 48 tisíc korun. Ročně tak ušetří až 7200 korun.