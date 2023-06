Čeká se vlna změn trvalých příkazů. Češi nechtějí přijít o peníze od státu

Češi tuší, že jim státní důchod za pár let na důstojné stáří stačit nebude, a musí se proto starat sami. Velká část z nich si na stáří spoří. Do III. pilíři důchodového systému si podle posledních dat Ministerstva financí z konce března přispívá téměř 4,4 milionu lidí.

Většina z nich si odkládá každý měsíc peníze do takzvaného „starého penzijka“, tedy do transformovaných fondů penzijního připojištění (PP), které si šlo zřídit od konce roku 2012, a menší část do „nového penzijka“, tedy do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření (DPS).