Stavař, ajťák či kvalitář: Zjistěte, které profese si vydělají i mimo Prahu

Průzkum ukazuje například to, že IT je sice stále velmi žádanou profesí, ale například v hlavním městě už výdělky ajťáků narážejí na strop a reálně dokonce některým pozicím poklesly. Nadprůměrné odměny ale čekaly i v některých regionech. I ve výrobě se některým místům daří v regionech lépe než v Praze a mimo metropoli si například manažeři v logistice mohou vydělat více.

„Firmy i přes mírný růst nezaměstnanosti stále bojují s nedostatkem pracovníků a snaží se svým lidem podmínky vylepšovat, tempo růstu cen je ale rychlejší a Čechům se bohužel snižuje životní standard. Do konce roku se dá ovšem očekávat další mzdový progres, a to zejména tam, kde je největší boj o lidi a kde by kvůli jejich nedostatku mohly firmy přijít o zakázky. Výjimkou bude snad jen IT, kde se již pomalu naráží na pomyslný mzdový strop,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment.