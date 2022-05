Češi hodili inflaci za hlavu a nakupují. Omezili se jen u pár položek

Naprostá většina těch, kteří něco z položek uvedených v grafu výše letos plánují koupit nebo už to koupili, na to použije vlastní peníze, ať už z výplaty, nebo úspor. Půjčku nejvíce využili v případě zařízení na posílení energetické soběstačnosti (43 %), pořízení osobního automobilu (21 %) nebo rekonstrukce domu či bytu (22 %). (Podrobně v druhém grafu.)

Jedna z otázek průzkumu také mířila na situaci, kdy spotřebitel splácí půjčku a najednou kvůli rostoucím životním nákladům nemá na její splátku. Čtvrtina respondentů by v případě neschopnosti hradit splátku požádalo o odklad nebo snížení splátky. 19 % by si hledalo dodatečnou práci nebo brigádu. Stejný podíl respondentů by si zkusil půjčit v rodině nebo od přátel.

Ale skoro pětina (18 %) netuší, jak by v této situaci postupovali. Podle ombudsmana Home Creditu Miroslava Zborovského je to poměrně velká skupina lidí.

„Vždy našim klientům radíme a také je aktivně oslovujeme, aby nestrkali hlavu do písku a v případě, že se dostanou do finanční tísně, ihned kontaktovali poskytovatele úvěru,“ radí. „Vždy se dá najít řešení, nejdůležitější je, oslovit poskytovatele co nejdříve, protože včasná komunikace nabízí podstatně více možností, jak vzniklý problém řešit. Někdy pomůže i konsolidace, což je spojení více půjček do jedné, pokud není klient ještě v prodlení se splácením,“ doplnil Zborovský.