Oblečení zdražilo o 20 procent za rok. Češi našli řešení

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Second hand Textile House na pražském Zahradním Městě. Je před desátou hodinou dopoledne, teploty ale i tak atakují třicítku. Uvnitř je ale plno. Zákaznice vybírají mezi regály, sundávají oblečení z ramínek. „Teď chodí opravdu hodně lidí. Nevím, jestli je to proto, že šetří, ale od té doby, co skončil covid, máme stále plno,“ potvrzuje prodavačka Bára.

Stejnou zkušenost mají i ve Vršovickém Second handu Elegant. „Když to srovnám z dlouhodobého hlediska, jednoznačně zájem stoupá. Je to nejenom z ekonomického, ale i ekologického hlediska. Stává se z toho trend,“ vysvětluje Martina Bečková.

A nejde jen o oblečení. Stejnou zkušenost má teď i prodejce bazarové elektroniky a domácích spotřebičů v Liberci. I tady teď lidé použité zboží nakupují víc než dříve.

„Zákazníky bazarů a second handů je nižší střední třída, na kterou už teď inflace a zdražování energií doléhá a nemohou si dovolit kupovat nové věci. Na druhou stranu stále je tu další skupina populace – střední a vyšší třída –, která zatím vše zvládá, neodpustí si drahou dovolenou, ale třeba odloží nákup nového mobilu,“ vysvětluje David Marek.

Ekologická i ekonomická motivace

Kvůli zvýšenému zájmu své služby rozšiřuje i prodejce „přečtených knih“ Knihoboot. „Prodej věcí z druhé ruky stoupl už za covidu a nyní pod vlivem zdražování dále roste a na rozdíl od klasického prodeje má stále růstový potenciál. Poprvé do něj Češi začínají mířit i kvůli ekonomické, nikoli ekologické motivaci a začíná zajímat i střední třídu,“ říká Dominik Gazdoš, šéf Khihoboot, s tím, že v květnu a červnu lidé přes jeho firmu prodali knihy zhruba za 5 milionů korun.

Dvojnásobné prodeje

Do second handu se pouští i velcí hráči, jako třeba H&M, Zalando či IKEA. Pro ně je to důležité téma i z hlediska cirkulární ekonomiky a prezentace jako udržitelné firmy.

„Od začátku letošního roku registrujeme zvýšený zájem o použité zboží, které nabízíme v našich cirkulárních hubech. V květnu jsme zde například prodali zhruba dvojnásobné množství výrobků než ve stejném období v každém z předchozích čtyř let,“ potvrzuje Petr Šašek, mluvčí IKEA. Od poloviny června IKEA dokonce spustila i on-line prodej použitého zboží a možnost odvézt použitý nábytek pro další prodej rozšířila do regionů.

Internetové bazary frčí

Velká část prodejů se dnes odehrává na internetu. Na portálu Sbazar.cz je měsíčně 2,32 milionu uživatelů a i tady je v posledních měsících stále víc živo a uživatelé jsou aktivnější.

„Od začátku letošního roku roste měsíční počet nových nabídek uveřejněných na portálu Sbazar.cz v průměru o 6,6 procenta. Pokud porovnáme měsíce leden a květen letošního roku, bylo uveřejněno více nových inzerátů ve dvou třetinách kategorií.“

„Nejvyšší byl nárůst zájmu u sezónního zboží, jako jsou vstupenky, kola nebo zahradní nábytek. Většímu zájmu se ale těší i mrazáky, notebooky nebo lednice,“ dodává Kristýna Hořovská ze Seznam.cz, který portál provozuje.

Zájem hlásí také obchodní portál Vinted, poskytující na internetu prostor pro výměnu, nákup, prodej a darování oblečení, doplňků a kosmetiky.

„V současné době máme na všech trzích Vinted po celém světě více než 300 milionů vystavených položek a více než 1 milion registrovaných členů, kteří využívají českou platformu. Secondhandová móda je stále populárnější a v dnešní době už není jen výklenkovým trendem,“ dodává k tomu Lilly Berns, manažerka Vinted pro Německo, jižní a východní Evropu.

Výjimkou je dražší zboží

Vyšší poptávka ale neplatí obecně a všude. Například výměnu velkého nábytku zatím lidé podle Ruslana Ladryva z Bazar nábytku U Slávka odkládají. „Přijde mi ale, že musí krachovat firmy, neustále mi sem totiž vozí kancelářský nábytek,“ dodává.