Domino’s pizza končí v Rusku. Pobočky se jí nepovedlo prodat, půjde do konkurzu

Mnoho západních firem po invazi na Ukrajinu a zavedení hospodářských sankcí přerušilo styky s Ruskem. Některé z nich, včetně Domino’s, však čelily kritice za to, že z Ruska neodešly.

Domino’s je americký nadnárodní řetězec pizzerií. Řetězec, který byl založen v roce 1960, vlastní hlavní franšízor Domino’s Pizza, Inc. a vede jej generální ředitel Russel Weiner. Společnost sídlí v Delaware a v Domino’s Farms Office Park v Ann Arbor Township, poblíž města Ann Arbor v Michiganu.

Unilever je jednou ze společností, které obhajují své rozhodnutí v Rusku pokračovat. Výrobce mýdla Dove a zmrzliny Cornetto například tvrdí, že to není „jednoduché“, protože pokud by se vzdal svých aktivit, převzal by je ruský stát.