Francii nefunguje půlka jaderných reaktorů, problém je to pro celou Evropu

Výpadky jaderných reaktorů francouzského výrobce a distributora elektřiny EDF (Électricité de France) ovlivňují evropský energetický trh. Problémy s výrobou mohou zásadně ohrozit snahu Evropské unie zbavit se závislosti na ruském plynu, informuje agentura Bloomberg.

Francie je největším producentem jaderné energie v Evropě. Přes zimu tradičně zásobuje okolní státy levnou elektřinou, letos tomu bude ale pravděpodobně naopak. Země, která je tradičně exportérem energie, bude muset elektřinu dovážet především z Německa poté, co byla již potřetí nucena snížit odhad množství vyprodukované elektřiny.

Hrozba pro Evropu

Omezená produkce a nutnost elektřinu dovážet nebude mít dopad jen na Francouze. Německo, které nahradí Francii v roli exportéra, bude muset navýšit svou domácí produkci. „Máme tu francouzský problém, který se vzhledem ke geopolitické situaci odehrává ve špatnou dobu,“ řekl Nicolas Leclerc, spoluzakladatel pařížské energetické konzultační firmy Omnegy. „Celá evropská rovnováha může být ohrožena,“ řekl Leclerc Bloombergu.

Země napříč Evropou se snaží najít alternativní zdroje energie a vymanit se tak ze spárů ruské ropy a plynu, ale pro některé země je to zapeklitý úkol. Do Česka proudí plyn v podstatě výhradně z Ruska a Německo, které by v případě potřeby mohlo dodávat elektřinu do Francie, bylo minulý rok závislé na ruském plynu ze 40 procent. Zároveň v posledních dvou dekádách omezuje využívání jaderných elektráren a ani zkapalněný plyn ze zahraničí nebude jednoduché využívat, jelikož zatím nemá žádné vlastní terminály.

V úterý Německo oznámilo, že v případě potřeby může zprovoznit uhelné a ropné elektrárny a tím navýšit produkci elektřiny. Evropa je ale kromě ropy a plynu z velké části závislá i na ruském topném uhlí a Německo není výjimkou.

Rekordní ceny

Přestože import energií do Francie není bezprecedentní, okolnosti za jakých se tak děje, jsou. Minulou zimu proudila elektřina do Francie tři měsíce v době, kdy jaderná produkce upadala. V současnosti je ale v Evropě mnohem méně dostupného plynu, který by mohl francouzské výpadky nahradit. S narůstajícími obavami o dodávky vyšplhaly francouzské ceny elektřiny ve špičce v prvním čtvrtletí roku 2022 na více než 1 000 eur za megawatthodinu (24 680 Kč/MWh).

Podle hlavního konzultanta EnAppSys BV Jean-Paul Harremana bude Francie letošní zimu „silně“ importovat a správce elektrické sítě RTE bude muset omezovat tok velkým průmyslovým spotřebitelům. „Scénář noční můry by sestával ze suchého léta, které by mělo za následek nízké zásoby vody v Alpách, Pyrenejích, na Balkáně a ve Skandinávii a dlouhotrvající období zimy v celé Evropě, což by zvýšilo poptávku,“ řekl Harreman Bloombergu.

Polovina reaktorů nefunguje

Asi polovina jaderných reaktorů EDF ve Francii aktuálně nefunguje a podle EDF vyrobí reaktory nejméně elektřiny za posledních 30 let. Provoz většiny z nich je pozastaven kvůli plánované údržbě nebo doplnění paliva, dalších 12 reaktorů je ale nečinných kvůli kontrolám a opravám po odhalení problémů s korozí koncem roku 2021. Ve čtyřech reaktorech byly potvrzeny praskliny v klíčových potrubních systémech.

Podle odhadů EDF se náklady spojené se současnými problémy vyšplhají až na 18,5 miliardy eur (456,6 miliardy korun), jelikož budou nuceni odkoupit elektřinu za spotové ceny na trhu, které se blíží rekordním maximům.

Sázka na jádro

Znovuzvolený francouzský prezident Emmanuel Macron označil situaci za tak závažnou, že je na čase začít uvažovat o znárodnění některých částí energetického průmyslu. To a další opatření by měla podle plánu podpořit francouzskou energetickou nezávislost. Macron také vyjádřil podporu k výstavbě nového jaderného reaktoru, který by měl vstoupit do provozu kolem roku 2035.

K výstavbě nových reaktorů jako řešení současné francouzské energetické krize se přiklání i JPMorgan & Co, podle které by mohly problémy s korozí pokračovat i v budoucnosti. S rozšiřováním reaktorů souhlasí i EDF.