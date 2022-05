Spotřebu energií snížili na polovinu. Stejně zaplatí pětkrát víc

Jedna z největších výzev pro šéfku pražského Kongresového centra Praha (KCP) je, jak se vypořádat s drahými energiemi. Ke KCP totiž patří nejen hlavní budova Kongresového centra, ale i hotel Holiday Inn a budova Byznys Centra Vyšehrad. Hotel je obsazený zatím jen z poloviny, kongresový průmysl se podle Lenky Žlebkové vrátí do normálu nejdříve v druhé polovině příštího roku, ale spíše až v roce 2024.

„O investicích do energií naštěstí nemusíme přemýšlet, my už je máme. Byla to zásadní položka během covidu, nejvíce jsme zainvestovali právě do energeticky úsporných technologií. A to už od roku 2016, celkem 135 milionů korun,“ říká v Ženském byznysu a doplňuje.

Vlastnická struktura a hospodaření Vlastníci KCP: Česká republika – Ministerstvo financí: 54,348 %. Hlavní město Praha: 45, 652 %. Tržby KCP: Rok 2020: 253 079 000 Kč Rok 2019: 529 082 000 Kč

„Původně jsme počítali s návratností 10, pak 8 let. Nakonec se nám investice úspornějších energií vrátily do 6 let,“ říká v době rekordního zdražování šéfka Kongresového centra Praha. To patří městu a státu.

Kongresové centrum Praha Je jedním z největších v České republice, má 70 sálů a salónků. Je unikátním příkladem neofunkcionalistické architektury. Součástí je také Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre. Propad v hospodaření za rok 2021: o 45 %, více než 200 milionů korun.

Díky investicím se jim podařilo uspořit až polovinu spotřeby. I tak jsou náklady pětinásobné, než měli dáno smlouvami. „Takže nás nečekají úplně světlé zítřky,“ říká Lenka Žlebková s tím, že měsíčně platí za energie 5 milionů korun. Na střechu Kongresového centra proto ještě přidají fotovoltaiku.

Investice nejméně za miliardu

Chystá se výstavba nové kongresové haly a sanace garáží, které po 40 letech potřebují nutně úpravy. „V letošním roce by měli akcionáři definitivně rozhodnout, zda se do té investice půjde či ne, protože o nějaké peníze jsme v covidu přišli a navíc ceny materiálů jdou enormně nahoru. Ale od jara příštího roku se tam určitě začne stavebně něco dít,“ je přesvědčena šéfka centra.

Foto: KCP, Seznam Zprávy +1

V plánu je i revitalizace severní terasy při výstupu z metra. „S výstavní halou jsme určitě přes jednu miliardu korun, u té druhé investice kolem 300 milionů,“ vyčísluje pro Ženský byznys a dodává: „My to budeme znovu tendrovat, takže jsme v očekávání, o kolik to bude dražší. Původní cena byla ještě nižší, ta miliarda je z loňského léta, kdy jsme tu stavbu soutěžili a už tehdy tam byl nárůst asi o 25%. Takže uvidíme, máme vnitřně nějaký limit, jestli stavět, ale od určité sumy už to nebude dávat smysl.“

Špatně už bylo

Kongresové centrum Praha propustilo během covidu třetinu z téměř 250 zaměstnanců. Hlavní byznys se propadl o 90 procent, namísto pořádání kongresů slouží v poslední době spíš jako strategické místo státu a města. Jako očkovací, respektive uprchlické centrum.

„Měsíční náklady na provoz očkovacího centra byl kolem milionu a půl, my jsme účtovali pouze energie, u toho uprchlického centra to bude o něco víc, zatím to nevíme,“ říká v pořadu Ženský byznys šéfka centra Lenka Žlebková.

V tuto chvíli akcionáři nediskutují variantu prodat centrum soukromému vlastníkovi. Lenka Žlebková, ředitelka KCP

Byznys se ale pomalu vrací k normálu. V dubnu hostili mezinárodní kongres s účastí více než dvou tisíc lidí, v druhé polovině roku se budou zásadně podílet na akcích souvisejících s předsednictvím Česka v Radě EU. Už podruhé. Poprvé to bylo v roce 2009.

„Největší část jednání se bude konat právě u nás, připravujeme se na to už půl roku. Jsme v intenzivní komunikaci s Úřadem vlády. Příprava je velmi náročná od mobiliáře až po kyberbezpečnost,“ uvádí šéfka KCP.

Lenka Žlebková Pohybuje se v oblasti mezinárodních kongresů od roku 2008, kdy byla zvolena členkou představenstva a později v roce 2010 jmenována ředitelkou Prague Convention Bureau. Za jejího působení v této organizaci se podařilo posunout Prahu na kongresovém žebříčku světových destinací dle ICCA databáze z 19. na 10. místo a získat kandidaturu Prahy na prestižní kongres Mezinárodní kongresové asociace ICCA, který se v roce 2017 konal právě v KCP a zařadil se mezi TOP 3 nejlépe hodnocené kongresy v 57leté historii této organizace. V roce 2016 nastoupila na pozici obchodní a marketingové ředitelky KCP, zároveň působí jako místopředsedkyně představenstva Prague Convention Bureau. Má tři syny.

Díky tomu by se mohli vrátit na výsledky hospodaření z roku 2019, kdy kongresový průmysl generoval v Praze zhruba 27 miliard korun, což je jedno procento HDP hlavního města.

Miliardové dluhy, které se s centrem táhly po roce 2000, se podařilo vyřešit před 7 lety. Byly i tendence vlastníků, což je stát a město, Kongresové centrum prodat. „V tuto chvíli akcionáři nediskutují variantu prodat centrum soukromému vlastníkovi,“ říká Lenka Žlebková.