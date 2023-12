McDonald’s i KFC expandují. Lákají je ekonomické problémy Číny

Známý americký řetězec rychlého občerstvení McDonald’s ve středu oznámil svůj záměr otevřít do roku 2027 zhruba 10 000 nových provozoven po celém světě. Šlo by tak o nejvýznamnější období expanze v jeho historii. Celosvětově by podle plánů společnost v budoucnosti provozovala na 50 000 restaurací a počet zákazníků by měl dosáhnout čtvrt miliardy.