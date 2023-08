Opravy domu po babičce mohou přilákat šmejdy

„Získání dotace může být pro někoho motivací pustit se do zateplení, o němž dosud jen uvažoval. Proto může zájem o zateplování se startem programu vzrůst,“ říká Tomáš Rosák, ředitel společnosti Saint-Gobain pro východní Evropu, která vyrábí energeticky úsporné stavební materiály.

„Tempo renovací je pomalé v celé EU. Odhaduje se, že důkladnou komplexní renovací prochází jen 0,2 procenta evropských budov ročně. V Česku je tempo renovací bytových domů komplexní formou ještě pomalejší, a to 0,15 procenta,“ říká Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace.

„Většina Čechů renovuje domy po částech. Do komplexních rekonstrukcí se majitelé domů často nepouštějí především z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků. A v tom by mohl dotační program na podporu renovací pomoci,“ domnívá se Halina Kučerová, specialistka technického marketingu společnosti Rockwool, která vyrábí izolace.

Oslovené firmy dodávající materiály na zateplení budov předpokládají od září zvýšený zájem a jsou na něj připraveny. Materiálu je podle nich dostatek, a neměl by tak na trhu chybět.

„Továrny našich členů mají nepřetržité provozy, které vyrábí 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Investice do nových továren jsou v řádech miliard korun. Potřebujeme stabilitu a předvídatelnost, což se zatím děje,“ popisuje Kubů.

K výpadkům vlivem vyšší poptávky by nemělo docházet ani v případě oken. „Dodací lhůty nejžádanějších oken i stínicích doplňků se pohybují od dvou dnů do tří týdnů a nepočítáme s tím, že by případná zvýšená poptávka měla vést k jakémukoli prodloužení čekacích lhůt,“ říká Okáč.