Pětina firem bude kvůli energiím propouštět, varuje Hospodářská komora

Podle průzkumu komory až osmnáct procent firem v důsledku energetické krize plánuje propouštění svých zaměstnanců. U velkých firem nad 500 zaměstnanců je to až 27 procent.

„Sledujeme také obrat oproti situaci v uplynulých měsících a letech, kde se zdá, že do budoucna pouze deset procent firem naopak plánuje nové zaměstnance přibírat,“ uvedl Dlouhý na tiskové konferenci HK.

Vláda, opozice i odbory by se nyní měly spojit a zajistit účinné řešení krize, dodal. Jednou z variant řešení by podle jeho slov mohlo být zastropování cen energií.

V případě, že se nepodaří dojít Radě EU ke shodě právě v rámci zastropování cen energie do 9. září, Česko by mělo přijít alespoň s národním scénářem, který by ceny zafixoval.