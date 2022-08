Rusko vypnulo ropovod Družba. Dodává i do Česka

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a Německa a tou surovina proudí. Jižní větev vede přes Ukrajinu, mimo oblast válečných operací, do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Na území Česka provozuje ropovod Družba akciová společnost Mero ČR.

V případě, že by ropovodem Družba přestala do Evropy proudit ropa, Česká republika by nejspíš musela přejít do nouzového režimu a na českém trhu by mohlo postupně chybět 50 až 60 procent potřebných pohonných hmot.