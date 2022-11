Síkela: Plynové zásobníky v Česku jsou plné z 99 procent

Vláda často opakuje, že plyn na zimu máme zajištěný. „K dnešnímu dni máme v zásobnících 3 340 milionů kubíků. Koukali jsme do archivu a nenašli jsme den, kdy by zásoby byly vyšší. Máme je historicky nejvyšší. Je to 99 procent celkové kapacity zásobníků,“ uvedl na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).