Síkela chválí Čechy. Lidé dokázali výrazně snížit spotřebu plynu

Podle něj by měl zkapalněný plyn z nizozemského terminálu v případě loňské spotřeby pokrýt zhruba třetinu roční spotřeby plynu, v případě snížení spotřeby o 20 procent by ale dodávky LNG pokryly až 40 procent roční spotřeby.

Vyjádřil se i k připravovaným opatřením v rámci EU, konkrétně k plánovanému snížení spotřeby elektřiny ve výrobní špičce. „Spotřeba elektřiny je jen o dvě procenta nižší, než tomu bylo v minulém roce. My již nyní zahajujeme jednání se svazy. A budeme se snažit hledat cestu, jak vytipovat těch pět procent ve špičce a jaká opatření bychom mohli udělat. Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že funguje přesunování ranních směn na ještě dřív. Ta dvě procenta jako ‚vstup do hry‘ nevypadají špatně, ale budeme se to snažit řešit tak, aby to bylo účinné a na druhé straně i proveditelné,“ řekl ministr k plánovaným úsporám.