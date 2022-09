Evropská unie bude povinně šetřit elektřinou a zdaní mimořádné zisky

„Toto opatření může okamžitě snížit ceny elektřiny, pokud budeme jen částečně využívat ten nejdražší zdroj elektřiny, což je plyn,“ uvedl ještě před jednáním ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), který již druhý mimořádný zářijový summit do Bruselu svolal.

„Tito producenti těží z vysokých cen energií, aniž by museli vykonávat zvláštní úsilí,“ zdůvodnil Síkela, proč se „zastropování“ zisků týká zrovna jich.

Poslední schválenou částí v balíku opatření je zdanění mimořádných zisků společností dodávající fosilní paliva. Ministři se dohodli na zdanění 33 procenty. „Solidární příspěvek by se vypočítal ze zisků producentů fosilních paliv. To je pouze jedna část v celé té skládance, je to okamžitá záplata,“ řekl Síkela.