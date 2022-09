Jak proti drahým energiím. Evropská komise ustupuje od zastropování cen plynu

Britský list The Guardian uvedl, že podle uniklého dokumentu Komise ustupuje od návrhu zastropovat ceny plynu. Členské státy EU se totiž minulý týden na zastropování cen neshodly. Ty členské státy EU, které dovážejí velké množství plynu z Ruska, včetně Maďarska, Slovenska a Rakouska, se vyslovily proti. Obávají se, že Kreml by pak zastavil veškeré dodávky plynu, což by jejich země uvrhlo do recese. Ruský prezident Vladimir Putin už pohrozil, že v případě schválení takového plánu vývoz plynu do Evropy zastaví. Od konce srpna do Německa neproudí plyn potrubím Nord Stream 1, což je hlavní trasa pro přepravu ruského plynu do EU.