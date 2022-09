Evropa v Bruselu domlouvá, jak zlevnit energie

Na stole mají ministři několik variant opatření proti rostoucím cenám energií. Mezi nimi je mimo jiné omezení příjmů energetických společností, jež nevyrábějí elektřinu ze zemního plynu, jehož cena je aktuálně velmi vysoko. Opatření by se tak týkalo například jaderné energie či výroby z větru. Zpětně získané prostředky by měly jít na pomoc spotřebitelům s vysokými účty za energie.

„Neplánujeme zavést povinná omezení,“ citoval web Politico polskou ministryni životního prostředí Annu Moskwaskou. „Chápu, že předsedkyně Komise by chtěla, abychom šetřili energií, a může apelovat, může povzbudit, může ukázat dobré příklady, ale nemá pravomoc nutit jakoukoli zemi, aby tak učinila,“ dodala. Některá opatření by tak mohla být pouze dobrovolná.

Komise projednává i možnosti navýšení likvidity energetických společností, které potřebují obchodovat na burzách. To by mělo napomoct lepšímu fungování energetického trhu, jelikož čeští nebo také němečtí velcí hráči, jako třeba Uniper, žádají vlády o finanční injekce.

Evropská komise dříve navrhovala, aby došlo k zastropování ceny ruského plynu. To by však podle Síkely nemělo na cenotvorbu elektřiny zásadní vliv. Na rozdíl od dalších středoevropských vlád, tento návrh český ministr nepodporuje.

Samotná cena ruského plynu už podle Síkely nehraje v cenotvorbě takovou roli. „Pak je namístě se ptát, zdali to není nový balíček sankcí a zdali to není třeba oddělit,“ sdělil. „Když se na to podívám jako ekonom, musíme se zamyslet nad tím, jaké to bude mít důsledky, když zasáhneme například do globálních trhů s cenou LNG,“ dodal Síkela.