Síkela: Vláda ve středu projedná varianty státního obchodníka s energiemi

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) chce ve středu vládě představit varianty konceptu pro vznik státního obchodníka s energiemi.

Tento nový obchodník by měl podle představ na trhu výhodnější postavení než soukromí obchodníci a mohl by pomoci s nákupem energií například pro kraje nebo nemocnice.

Vláda by měla vybrat nejvhodnější řešení. Síkela preferuje vznik agentury, která by mohla pověřit zkušené obchodníky na trhu. Síkela to v neděli řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Státní obchodník s energiemi by podle ministra měl být připraven v nejbližší době, aby mohl zajišťovat energie pro veřejné instituce pro příští rok.

Podobný proces však běžně trvá roky a zatím ani není jasná konkrétní podoba takové státní společnosti. „Odhaduji, že vybudování takové firmy může trvat přibližně 1,5 až dva roky,“ komentoval pro SZ Byznys ředitel strategie energetické poradenské firmy EGÚ Brno Michal Macenauer.

Vznik nového obchodníka ale klade i další nároky. „Obchodovat s energií, především s elektřinou, je silně netriviální a potřebuje desítky až stovky velmi erudovaných lidí, sofistikovaný informační systém a praxi. Jinak je riziko jeho úpadku značné,“ popisuje Macenauer.

Vzniku by navíc podle jeho slov předcházelo nutné schválení ze strany Evropské unie, protože státní obchodník by podle Macenauera nepochybně narušil tržní prostředí. „Vzhledem k tomu, že k zavedení státního obchodníka není důvod, jsem velmi skeptický, že by toto schválení přišlo,“ myslí si Macenauer.

Varianta státního obchodníka

Podle dosud známých informací by ve hře mohla být varianta zestátnění energetické společnosti ČEZ. Nyní v ní přes 69 procent akcií vlastní stát, zbytek drží desetitisíce soukromých investorů. Možností by bylo například odkoupení podílu minoritních akcionářů státem, které by ale bylo časově náročné.

Nemuselo by přitom ale dojít k rozdělení společnosti na výrobní a obchodní část, což je také předmětem debat. ČEZ by se v tomto případě rozdělil na výrobní část z fosilních paliv, u níž by došlo k zestátnění. Druhá část – obchodní, distribuční a s obnovitelnými zdroji energie – by zůstala v rukou soukromých akcionářů.

Plány na restrukturalizaci ČEZ se objevily už v roce 2017, ale nynější snaha vlády o získání větší kontroly nad cenami energií však vrací toto téma do popředí.

Klady, ale i problémy

Přestože vláda věří, že by díky vzniku obchodníka účty za energie klesly, opatření by mělo i negativní dopady. Došlo by podle ředitele strategie EGÚ Brno totiž k narušení až devastaci tržního prostředí, protože státní obchodník by získal lepší postavení na trhu.

„Pokud by měl tento obchodník protekční podmínky a mohl si dovolit z jakéhokoliv důvodu nižší cenu, pak půjde o nekalou a nezákonnou konkurenci,“ popisuje Macenauer.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) se paralelně s přípravou obchodníka bude připravovat i nákup energií, které by obchodník za výhodnější ceny prodával veřejné sféře.

„Na základě aktuálnosti situace jsme se rozhodli urychlit založení státního obchodníka s energiemi, tzv. single buyera, který by obstaral a nakoupil energie pro subjekty (pro školy, mateřské školy, nemocnice, samosprávní celky) s tím, že to bude formou agentury, nebo samostatné dceřiné společnosti pod MPO,“ řekl šéf resortu.

Nejvíce byly doposud slyšet žádosti o vznik státního obchodníka z krajů. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) upozornil, že jde o důležitý krok, musí ho však doplnit další opatření. Zmínil například možnou regulaci cen. Připomněl, že kraje dosud většinou nemají zajištěnou elektřinu například pro nemocnice nebo školy na příští rok. „Měli jsme opakované soutěže, ale nikdo se nepřihlásil,“ dodal.

Komunikace ministra s veřejností

V nedělních debatách se ale mezi politiky neprobíral pouze situace na trhu s energiemi nebo právě vznik státního obchodníka. Tématem v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byla i problematická komunikace ministra průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), jehož odchod aktuálně žádá opozice.

„Já jsem jednu věc Jozefovi Síkelovi určitě vytknul, a tou je, že musí lépe komunikovat, musí více komunikovat, a ty nápady přehledněji a lepším způsobem přenášet nejen do médií, ale přednášet veřejnosti,“ uvedl vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan. Podle něj je Síkela schopen přicházet s řešeními i na evropské úrovni.

Síkela v pořadu České televize Otázky Václava Moravce zlepšení komunikace přislíbil.