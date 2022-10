PRE dá slevu domácnostem, které v zimě spotřebují méně elektřiny než loni

PRE dodává zhruba 700.000 domácností především v Praze. Domácnost, která dosáhne během nadcházející zimní topné sezony prokazatelné úspory při spotřebě elektrické energie, dostane slevu. Podmínkou je, že zákazník musí být klientem PRE v období od 1. října 2021 do 1. července 2023. PRE bude rozlišovat dvě skupiny zákazníků, a to podle distribučních sazeb elektřiny.

Zákazník musí pro prokázání úspory udělat vlastní odečet elektroměru, a to tak, že pořídí jeho fotografii a nahraje ji on-line do speciální aplikace na webové stránce PRE. První fotografie elektroměru musí být pořízena a odeslána přes webovou stránku na počátku topné sezóny, konkrétně v období od 1. listopadu 2022 do 15. listopadu 2022. Na pořízení a odeslání druhé fotografie je stanoven termín od 31. března 2023 do 15. dubna 2023.