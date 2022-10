Přehledně: Kolik platí noví zákazníci za elektřinu a plyn

Nabídka produktů elektřiny a plynu pro nové zákazníky slábne. Kvůli turbulentnímu vývoji na trhu dodavatelé své menu zúžili – někteří z něj vyňali fixace, u jiných by zákazníci nepochodili s žádostí o smlouvu na dobu neurčitou.

Navíc kvůli vysokým cenám energií změnili přístup podepisování nových smluv. Pokud velcí dodavatelé energií zatím nevyhlásili úplný stop stav, příjem nově příchozích klientů alespoň omezili. Nové zákazníky například vůbec nepřijímá MND, a tak pro ně také nemá v žádnou nabídku.

„Ceny energií jsou nyní na trhu mimořádně vysoké a v průběhu každého dne se skokově mění. Situaci intenzivně analyzujeme, a proto přechod od jiného dodavatele krátkodobě nenabízíme těm odběratelům, kteří svého dodavatele stále mají,“ stojí zhruba měsíc na webu ČEZ.

Stejně je na tom také společnost E.ON. Oba dodavatelé však poskytují nové smlouvy těm zákazníkům, kteří se stěhují do jiného bydliště nebo potřebují připojit nové odběrné místo. V případě ČEZ je podle mluvčího Romana Gazdíka otázkou zhruba dvou týdnů, kdy příjem nových zákazníků obnoví.

Ceníky je třeba brát trochu s rezervou, neboť vláda od Nového roku zastropovala ceny kWh silové elektřiny na 6 Kč (6 tisících Kč za MWh) a odebraného plynu na 3 Kč za kWh (3 tisících Kč za MWh). Pokud je ceníková cena u některého z dodavatelů vyšší než strop, automaticky se zákazníkovi sníží na tuto hodnotu. K ní je však potřeba přičíst ještě další poplatky. Konečná cena elektřiny by však neměla překročit 9 Kč za kWh (9 tisíc Kč za MWh). Dodavatelé by podle vlády měli nižší částky promítnout již do listopadových záloh.

Zároveň od října platí, že na každé spotřebované MWh elektřiny odběratel ušetří 599 Kč díky odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Obě opatření by měla platit do konce roku 2023.

Elektřina a plyn na dobu neurčitou

Výhodou smluv na dobu neurčitou je, že obchodníci do těchto produktů nakupují energie dlouhodobě, proto koncový zákazník nepocítí tak prudké zdražení, jako kdyby podepisoval novou smlouvu po skončení fixace nebo při přechodu k novému dodavateli. Ceník se však může změnit i několikrát do roka. Odběratel není nijak časově fixován k datu konce smlouvy, kdy by se jinak musel starat o její prodloužení či o podpis nové – proto má také většina těchto produktů v názvu zahrnuto bez závazku.

Aktuálně mají tento produkt v nabídce jak pro elektřinu, tak pro plyn ČEZ a Pražská energetika (PRE). Dodavatelé Pražská plynárenská a Centropol nabízejí smlouvu na neurčito pouze na odběr zemního plynu.

Dodavatel Název produktu Platnost ceníku od: Cena za silovou elektřinu v sazbě D01d a DO2d Cena za silovou elektřinu v sazbě D25d a D26d Cena za silovou elektřinu v sazbě D35d Cena za silovou elektřinu v sazbě D45d Cena za silovou elektřinu v sazbě D56d a D57d Celková cena v sazbě D02d v distribučním území ČEZ Distibuce ČEZ Prodej Elektřina bez závazku 1. 7. 2022 7,81539 Kč (6,459 Kč bez DPH) 7,80329 Kč (6,449 Kč bez DPH) 8,29939 Kč (6,859 Kč bez DPH) 8,44459 Kč (6,979 Kč bez DPH) 8,34779 Kč (6 899 Kč bez DPH) 9,96361 Kč vč. DPH PRE PRE PROUD STANDARD 1. 8. 2022 8,228 Kč (6,8 Kč bez DPH) 8,107 Kč (6,7 Kč bez DPH) 8,228 Kč (6,8 Kč bez DPH) 8,470 Kč (7,0 Kč bez DPH) 8,470 Kč (7,0 Kč bez DPH) 10,36722 Kč vč DPH Zdroj: Ceníky ČEZ a PRE. Ceny jsou uvedeny za 1 kWh elektřiny.

Z těchto tří dodavatelů elektřiny má aktuálně nejlevnější nabídku ČEZ, u nějž by v běžné sazbě D02d (elektřina na svícení, vaření a napájení běžných spotřebičů) domácnost zaplatila 7,815 Kč za kWh elektřiny. Roční spotřeba takového odběrného místa se většinou pohybuje mezi dvěma až 3,8 MWh (2 000 až 3 800 kWh) za rok.

U PRE by tato rodina zaplatila za kWh 8,228 Kč. Toto jsou však pouze ceny za silovou elektřinu, která patří do regulované složky elektřiny, jejíž cenu určuje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Součástí regulované složky jsou také poplatky za distribuci, které jsou pro každé distribuční území (ČEZ, EGD, PRE) jiné. K nim se musí přičíst ještě neregulovaná složka a daně.

Výsledkem je celková cena elektřiny, která se tak o nižší jednotky tisíc ještě navýší. Například u PRE nakonec zákazník v D02d zaplatí 10,367 Kč za kWh včetně DPH.

Dodavatel Název produktu Platnost ceníku od: Celková cena za plyn na vaření: Celková cena za plyn na ohřev vody: Celková cena za plyn na vytápění: ČEZ Prodej Plyn bez závazku 1. 7. 2022 5,00317 Kč vč. DPH 4,74681 Kč vč. DPH 4,61582 až 4, 71946 Kč vč. DPH PRE PRE PLYN NEFIX 1. 5. 2022 4,49769 Kč vč. DPH 4,27220 Kč vč. DPH 4,154,92 až 4,24163 Kč vč. DPH Pražská plynárenská Standard 1. 9. 2022 4,80019 Kč vč. DPH 4,5747 Kč vč. DPH 4,39489 až 4,54413 Kč vč. DPH Centropol Plyn Bez závazku pro začátek 13. 4. 2022 4,66921 Kč vč. DPH 4,21199 Kč vč. DPH 4,04349 až 4, 14713 Kč bez DPH Zdroj: Ceníky ČEZ, PRE, PP a Centropolu. Ceny jsou uvedeny za 1 kWh plynu.

Stejně jako u elektřiny, tak i u zemního plynu je cena za odebraný plyn jednotná pro všechna distribuční území (GasNet, Pražská plynárenská Distribuce a EGD). Po přičtení poplatku za služby operátora trhu (OTE), ceny za každou spotřebovanou kilowatthodinu, stálého měsíčního poplatku a daní vyjde konečná cena za plyn.

Pokud na plynu domácnost jen vaří (spotřeba do 1,89 MWh za rok), zaplatí nejméně u PRE, a to 4,497 Kč za kWh. Naopak nejvíce by zaplatila u ČEZ Prodej – cca 5 Kč za kWh.

Elektřina a plyn s fixací na rok

Fixace na rozdíl od smluv na dobu neurčitou zákazníkovi garantuje, že se mu po stanovenou dobu (kontrakt musí být psán na dobu určitou) nezmění cena energií. S uplynutím této lhůty však přichází riziko, že se cena elektřiny či plynu podstatně zvýší a odběratel bude platit mnohonásobně více, než byl zvyklý.

Podobnou situaci už letos zažily tisíce lidí a další to ještě čeká. Jen u ČEZu a innogy skončí do konce letošního roku fixace cen elektřiny dohromady 470 000 zákazníkům. U ČEZu pak skončí fixace cen plynu dalším více než 85 000 odběrným místům.

Dodavatelé většinou nabízejí fixace na jeden, dva, nebo tři roky. Například společnost innogy má ale produkt, který zajišťuje stejnou cenu elektřiny po dobu 15 měsíců. Fixaci elektřiny čistě na jeden rok zatím novým zákazníkům nabízí na tuzemském trhu pouze ČEZ Prodej.

Dodavatel Název produktu Platnost ceníku od: Cena za silovou elektřinu v sazbě D01d a DO2d Cena za silovou elektřinu v sazbě D25d a D26d Cena za silovou elektřinu v sazbě D35d Cena za silovou elektřinu v sazbě D45d Cena za silovou elektřinu v sazbě D56d a D57d Celková cena v sazbě D02d v distribučním území ČEZ Distribuce ČEZ Prodej Elektřina na 1 rok v akci 18. 5. 2022 8,44459 Kč (6,979Kč bez DPH) 8,44459 Kč (6,979 Kč bez DPH) 8,69869 Kč (7,189 Kč bez DPH) 8,79549 Kč (7,269 Kč bez DPH) 8,79549 (7,269 Kč bez DPH) 10,59281 Kč vč. DPH innogy elektřina Start 15 16. 9. 2022 11,779 Kč 11,879 Kč 12,089 Kč 12,169 Kč 12,169 Kč 16,40081 vč. DPH Centropol Fixně online na 1 rok 9. 9. 2022 11,989 Kč (9,909 Kč bez DPH) 12,71589 Kč (12,509 Kč bez DPH) 12,87198 Kč (10,638 Kč bez DPH) 12,0032 Kč (10,638 Kč bez DPH) 12,26698 Kč (10,138 Kč bez DPH) 14,13811 Kč vč. DPH Zdroj: Ceníky ČEZ a innogy. Ceny jsou uvedeny za 1 kWh elektřiny.

Fixaci na jeden rok aktuálně nabízejí pouze tři dodavatelé – ČEZ, innogy a Centropol (pokud si zákazník sjedná smlouvu online). Nejméně platí zákazníci u ČEZ. Pokud elektřinu využívají pouze ke svícení a vaření, kWh je ve výsledku vyjde na 10,59 Kč s DPH (10 592 Kč za MWh). Naopak nejdražší je Centropol, kde se konečná cena elektřiny pohybuje na 14,138 Kč za kWh (14 138 Kč za MWh).

Dodavatel Název produktu Platnost ceníku od: Celková cena za plyn na vaření: Celková cena za plyn na ohřev vody: Celková cena za plyn na vytápění: ČEZ Prodej Plyn na 1 rok v akci 30. 6. 2022 4,54337 Kč vč. DPH 4,28701 Kč vč DPH 4,111016 až 4,25966 Kč vč DPH innogy plyn Start 12 9. 9. 2022 4,50223 Kč vč. DPH 4,12487 Kč vč. DPH 3,86937 až 4,03702 Kč vč. DPH Centropol Fixně online na 1 rok 12. 9. 2022 7,45221 Kč vč. DPH 6,99499 Kč vč DPH 6,82649 až 6,93013 Kč vč. DPH Zdroj: Ceníky ČEZ, innogy a Centropolu. Ceny jsou uvedeny za 1 kWh plynu.

Většina velkých dodavatelů ještě zafixuje ceny plynu na jeden rok. ČEZ a innogy jsou na tom srovnatelně - kWh zemního plynu do odběru 1,89 MWh ročně nabízejí za cenu 4,54 Kč za kWh (4 543 Kč za MWh), respektive 4,50 Kč za kWh (4 502 Kč za MWh). U Centropolu pak stojí kWh plynu rovněž v sazbě na vaření 7,45 Kč (7 452 Kč za MWh).

Fixace elektřiny a plynu na dva roky

Zde nabídka dodavatelů pro nově příchozí klienty pomalu končí. Fixace cen elektřiny a plynu na dva roky už zmizely z webu ČEZ před několika měsíci. Na déle než rok tak ceny plynu i elektřiny zafixuje pouze E.ON, který však ve srovnání s ostatními nenabízí novým zákazníkům produkty na neurčitou či garanci cen na jeden rok. Kromě E.ON cenu elektřiny na dva roky může fixovat ještě Centropol.

Dodavatel Název produktu Platnost ceníku Cena za silovou elektřinu v sazbě D01d a DO2d Cena za silovou elektřinu v sazbě D25d a D26d Cena za silovou elektřinu v sazbě D35d Cena za silovou elektřinu v sazbě D45d Cena za silovou elektřinu v sazbě D56d a D57d Celková cena v sazbě D02d v distribučním území ČEZ Distibuce E.ON Komplet elektřina PRO na 2 roky 1. 6. 2022 7,293 Kč (6,027 Kč bez DPH) 7,762 Kč (6,415 Kč bez DPH) 8,418 Kč (6,957 Kč bez DPH) 7,952 Kč (6,333 Kč bez DPH) 7,952 Kč (6,333 Kč bez DPH) 9,44089 Kč vč. DPH Centropol Fixně od podpisu 2 roky 18. 8. 2022 11,38368 Kč (9,408 Kč bez DPH) 12,07338 Kč (9,978 Kč bez DPH) 12,221 Kč (10,1 Kč bez DPH) 11,39699 Kč (9,419 Kč bez DPH) 11, 64625 Kč (9,625 Kč bez DPH) 13,5319 Kč vč. DPH Centropol Fixně online na 2 roky 9. 9. 2022 11,989 Kč (9,909 Kč bez DPH) 12,71589 Kč (12,509 Kč bez DPH) 12,87198 Kč (10,638 Kč bez DPH) 12,0032 Kč (10,638 Kč bez DPH) 12,26698 Kč (10,138 Kč bez DPH) 14,13811 Kč vč. DPH Zdroj: Ceníky E.ON a Centropolu. Ceny jsou uvedeny za 1 kWh elektřiny.

U elektřiny je patrný rozdíl cen u E.ON a Centropolu. Zatímco E.ON nabízí v nejběžnějším tarifu kWh za 9,44 Kč s DPH (9 440 Kč za MWh) u Centropolu by zákazníci zaplatili 13,5 Kč (13 531 Kč za MWh) včetně daně, nebo 14,13 Kč za kWh (14 138 Kč za MWh). Rozdíl je však v tom, že nabídku E.ONu si zatím sjednají pouze domácnosti, které se stěhují, zatímco Centropol stále přijímá veškeré nové zákazníky.

Kilowatthodinu plynu má pak pro nové zákazníky E.ON za 4,38 Kč (4 384 Kč za MWh), pokud spotřebují do 1,89 MWh ročně, tedy na vaření.

Dodavatel Název produktu Platnost ceníku od: Celková cena za plyn na vaření Celková cena za plyn na ohřev vody Celková cena za plyn na vytápění E.ON Komplet plyn PRO na 2 roky 6. 5. 2022 4,38486 Kč vč. DPH 3,92885 Kč vč. DPH 3,76398 až Kč 3,86762 Kč vč DPH Zdroj: Ceník E.ON. Ceny jsou uvedeny za 1kWh plynu.