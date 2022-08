Válka miliardářů eskaluje. Bakala poslal Krúpu do insolvence

Městský soud v Praze vyhlásil insolvenční řízení s byznysmenem Pavolem Krúpou, a to na popud miliardáře Zdeňka Bakaly, vyplývá to ze zveřejněného insolvenčního návrhu. Důvodem je 777 milionů korun, které si Bakala na základě rozhodnutí amerického soudu na Krúpovi nárokuje. Mimo jiné kvůli vydírání a poškození dobrého jména, které měla Bakalovi v minulých letech způsobit agresivní kampaň ohledně uhelného podniku OKD.

„Dlužná částka byla rozsudkem přiznána na základě v řízení prokázané skutečnosti, že dlužník v období od roku 2016 do roku 2018 vedl proti navrhovateli nenávistnou pomlouvačnou kampaň, v rámci které mimo jiné zaplatil desítky milionů korun americké společnosti Crowds on Demand LLC vedené panem Adamem Swartem (který se k tomuto jednání na objednávku Dlužníka přiznal a omluvil se za něj) za to, aby proti navrhovateli pořádala demonstrace s najatými zaplacenými demonstranty a dalšími způsoby poškozovala pověst navrhovatele,“ stojí v insolvenčním návrhu podepsaném Bakalou.