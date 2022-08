Exekutor zabavil dům investora Krúpy. Ve prospěch firmy, s níž si rozumí

Krúpa dlouhodobě tvrdí, že po trhu obíhají směnky jeho bývalé společnosti Arca Investments, na nichž je na základě zfalšovaných údajů uvedený jako směnečný ručitel. To mělo investorovi způsobit finanční problémy. V případě Bond acquisition je to ovšem dluh, který vznikl teprve loni na podzim.

Pavol Krúpa byl do roku 2018 hlavní postavou skupiny Arca Capital známé svým dravým investičním přístupem. Poté z Arcy odešel a věnoval se vlastnímu byznysu. Finanční vazby mezi Krúpovými firmami a Arcou ale přetrvaly. V roce 2020 se Arca dostala do vážných finančních problémů. Výsledkem byl obří krach mateřské Arca Investments. Finanční problémy se pak rychle přelily směrem ke Krúpovi. Mezi Krúpou a jeho bývalými společníky v současnosti panuje silná nevraživost.

Vilu v mnichovické části Myšlín má přitom podle údajů v katastru nemovitostí v zástavě UniCredit Bank na základě hypotéky, kterou Krúpovi již dříve poskytla. Paradoxně to tedy nebyla banka, kdo exekuci vyvolal. Redakce proto Krúpovi položila otázku, zda bankovní úvěr nadále splácel, zatímco na splacení menší pohledávky ve výši 5,9 milionu již peníze neměl.

Dražba se má uskutečnit kvůli dluhu vůči Bond acquisition ve výši 5,9 milionu korun plus úroky. Splatnost byla 14. dubna, vyplývá ze zveřejněné dražební vyhlášky. Jen o deset dní dříve přitom Krúpa postoupil ve prospěch Bond acquisition pohledávky v nominální hodnotě přes 19 milionů korun. Redakci SZ Byznys v tomto případě zajímalo, proč u těchto dvou transakcí uskutečněných krátce za sebou se pohledávky jednoduše nezapočetly a nezabránilo se tak exekuci

„Protože to započítat nechtěli. Byli to dva rozdílné vztahy,“ reagoval Krúpa. Podle investora nejsou obchodní partneři ochotní započítávat vzájemné pohledávky opět kvůli útokům, které na Krúpu směřují z různých stran. „Jsou to obchodní partneři, ale zároveň když někomu dlužíte peníze, tak se s vámi asi moc nebaví,“ dodal Krúpa.