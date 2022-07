Věřitelé posvětili reorganizační plán obřího krachu ze skupiny Arca

Arca Investments byla mateřskou společností skupiny Arca Capital. Kolem 1 900 lidí utopilo v Arce téměř 20 miliard korun. Většinu z dluhů nadělala prodejem směnek v České republice. Lidé investovali do cenných papírů s příslibem vysokého zhodnocení. V Arce utopila peníze i řada bytových či spotřebních družstev, odbory nebo olomoucké arcibiskupství .

Podstatou reorganizačního plánu je vytvoření nové firmy nazvané Noah. Do této společnosti se přesunou aktiva ze skupiny Arca Capital, o nichž firma tvrdí, že jsou životaschopná. V rámci Noahu se má majetek dále zhodnocovat. Do pěti let se pak prodá a peníze si rozdělí věřitelé. Ti se stanou také akcionáři Noahu. Arca tvrdí, že reorganizační scénář je pro věřitele výhodnější než konkurz.