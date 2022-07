Věřitelé rozhodnou o dalším vývoji největšího českého krachu od 90. let

Přestože je čas prázdnin a dovolených, sejde se příští týden u Městského soudu v Praze opět armáda právníků, poradců a věřitelů, aby schválila nebo zamítla reorganizační plán zkrachovalé investiční společnosti Arca Investments. Bankrot firmy zastřešující skupinu Arca Capital je největším úpadkem 90. let. Arca tvrdí, že reorganizace je pro držitele jejích směnek nejvýhodnější řešení.

Reorganizační řešení úpadku prosazovala Arca od samého počátku. Návrh reorganizačního plánu připravila za pomoci najatých poradců a advokátů. Aktuálně to jsou velká poradenská společnost PwC a neméně významná advokátní kancelář Dentons. Podle Arcy je reorganizace pro věřitele výhodnější než rozprodej majetku v konkurzu.

Podstatou reorganizačního plánu je vytvoření nové firmy nazvané Noah. Do této společnosti se přesunou aktiva ze skupiny Arca Capital, o nichž firma tvrdí, že jsou životaschopná. V rámci Noahu se má majetek dále zhodnocovat. Do pěti let se pak prodá a peníze si rozdělí věřitelé. Ti se stanou také akcionáři Noahu.