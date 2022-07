Reorganizace padlé Arcy může být švindl, bojí se státní zastupitelství

Před pondělní schůzí věřitelů zkrachovalé investiční společnosti Arca Investments vstoupilo do dění Městské státní zastupitelství v Praze. Vyjádřilo pochybnosti, zda firma zastřešující skupinu Arca Capital zamýšlí reorganizaci poctivě, vyplývá z vyjádření zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Věřitelé mají příští týden hlasovat o reorganizačním plánu Arcy. Podle firmy nejsou pochybnosti na místě.

Případ je největším českým bankrotem od 90. let. Kolem 1900 lidí utopilo v Arce téměř 20 miliard korun. Kauzu vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu i slovenská policie. Arca totiž pochází ze Slovenska. Většinu z dluhů ale nadělala prodejem směnek v České republice. Lidé nakupovali směnky firmy s příslibem vysokého zhodnocení.

Reorganizace je způsob řešení úpadku, kdy dlužníkův podnik funguje dál podle pravidel stanovených reorganizačním plánem odhlasovaným věřiteli a schváleným soudem. Přínosem reorganizace by podle státního zastupitelství mělo být zvýšení míry uspokojení věřitelů ve srovnání s konkurzem.

Podstatou reorganizačního plánu je vytvoření nové firmy nazvané Noah. Do této společnosti se přesunou aktiva ze skupiny Arca Capital, o nichž firma tvrdí, že jsou životaschopná. V rámci Noahu se pak má majetek dále zhodnocovat. Do pěti let se pak prodá a peníze si rozdělí věřitelé. Ti se stanou také akcionáři Noahu. Arca tvrdí, že reorganizační scénář je pro věřitele výhodnější než konkurz.