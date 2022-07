Cash Only: Rozvrátí guvernér Michl českou měnu?

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Stavař, který pracuje v oboru celý svůj život, mi tvrdil, že ceny stavebních materiálů budou za pár let na násobcích. Pro restauratéra pak bylo vcelku normální, že za poslední rok bude už poněkolikáté zvyšovat své ceny, aby zohlednil rostoucí náklady vstupů a vyvázl z inflace bez újmy.

Výrazně se tak naplnila ta největší obava centrálních bankéřů: inflační očekávání se naprosto „rozvolnila“ a většina společnosti už nečeká, že ceny porostou jen mírným tempem jako v minulosti.

Každý se snaží zachránit, aby ho rostoucí ceny postihly co nejméně. Stavař chce udělat rekonstrukci činžáku co nejdřív, restauratér si pak vynahradit klesající cenu peněz zdražením jídel o další desítky korun. Takto postupují v ekonomice přirozeně všichni. Odbory situaci ještě zhoršují, když požadují pro část státních zaměstnanců růst platů o deset procent, a vláda už jim na to zřejmě kývne.

Nelze to pojmenovat jinak než inflační spirála. Ta se roztáčí právě tím, že obchodníci zvyšují ceny a zaměstnanci žádají po firmách vyšší mzdy. Ceny zboží, služeb i práce pak v ekonomice trvale a rychle rostou.

Není to přitom jen záležitost Česka. „Možná se blížíme k bodu zlomu, za nímž se inflační psychologie rychle rozšíří a zůstane takto nastavena. Byla by to zásadní změna paradigmatu,“ uvádí v aktuální zprávě Banka pro mezinárodní platby (BIS), tedy instituce, která má přehled nad světovým finančním systémem.

Znamenalo by to, že opouštíme svět, ve kterém byly ceny obecně stabilní, některé věci zlevňovaly, jiné zdražovaly. V tomto „starém“ světě byly centrální banky schopny ignorovat dočasné nárůsty cen ropy nebo zemního plynu, protože inflace v celé ekonomice se projevovala méně a nebyla tak relevantní. Šéf BIS Agustín Carstens proto světové centrální banky vyzývá k rychlé a razantní akci.

Zastavení inflace znamená náklady. Klesající cena peněz znamená, že reálně si za stávající příjem nekoupíme tolik zboží a služeb, tolik aut, kadeřníků, káv, obědů v restauracích.

Před Českou národní bankou, kam teď na začátku července nastoupila obměněná bankovní rada, tedy stojí jednoznačný úkol. Použít své prostředky na to, aby ekonomiku zabrzdila, snížila poptávku tak, aby ceny dál nerostly. Restauratéři nebudou moct dál zvyšovat ceny, protože jim do restaurace nikdo nepřijde. Prodejci a výrobci stavebních materiálů nebudou zdražovat, protože se nebude tolik stavět.

Bankovní rada má na zabrzdění ekonomiky dva hlavní prostředky: úrokové sazby a měnový kurz. Inflace v květnu meziročně dosáhla 16procentního tempa. Základní úroková sazba ČNB je 7 procent. Ať počítáme reálnou úrokovou sazbu jakkoli, je stále výrazně negativní. Nevyplatí se tedy spořit. Rozkolísaný kurz koruny ČNB stabilizuje intervencemi.

Od Aleše Michla nikdo neočekává, že bude úrokové sazby zvyšovat. Tím většího efektu by mohl dosáhnout, kdyby na svém prvním zasedání 4. srpna základní sazbu výrazně zvýšil. Klesající spotřebitelská důvěra by se dál propadla a pesimismus se rozšířil rychle i do firemního sektoru (který ostatně začíná podle posledních šetření také mírně propouštět).

Ekonomika by zažila v druhé půli roku nevyhnutelnou kontrakci, ale ceny by se mohly rychleji stabilizovat (historická zkušenost ze 70. let ve Spojených státech ukazuje, že stabilizace cen je spíš záležitost let než měsíců). Cenová stabilita je naprosto klíčová pro další růst ekonomiky. Neexistuje totiž subtilnější a spolehlivější prostředek, jak zpřevracet stávající společenské pořádky, než rozvrátit měnu.

Bankovní rada v čele s Michlem může využít ještě jeden mocný prostředek: komunikaci s veřejností. Jak říká matador tuzemského bankovnictví Pavel Štěpánek: „Právě teď potřebujeme rozhodnou a srozumitelnou centrální banku, jako jsme ji měli doposud. Odvolávat se velmi obecně na Rašína je super, byl to moc chytrý pán a chtěl správné věci. V naší akutní situaci a potřebě okamžitě, účinně a srozumitelně konat v měnové politice i v příštích měsících nás to ale neposune.“

Vyšší kredibilita bankovní rady by přispěla k posílení koruny. „Tvrdší měna“ pak snižuje dovozní ceny energií a dalších surovin. V nerovné válce o posílení měny přitom bude ČNB bojovat s těmi nejtěžšími vahami. Zvyšovat sazby budou v příštích měsících americký Fed i evropská centrální banka, což bude tlačit spíš na oslabení české měny.

Žijeme ve vyhrocené době, kdy se rozhoduje o budoucí prosperitě ekonomiky. Chyby budou mít násobně horší důsledky. Pozitivní ale je, že správné kroky mohou také zafungovat relativně rychle.