Oligopoly v Česku. Kdo ovládá většinu trhu s potravinami a proč to škodí

Rizikem oligopolních struktur jsou tajné cenové dohody (kartely) a utlačení menších hráčů, kteří mají horší vyjednávací sílu. To se sice v šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) neprokázalo.

Zemědělci mají největší vliv na ceny, ale logicky proto, že do nich v největší míře započítávají náklady na drahá krmiva, hnojiva, energie, pohonné hmoty a další vstupy. Tento trh je však většinou poměrně rozdrobený s řadou menších hráčů.

„Je to fatální chyba vlád, které nedaly podporu těm, kteří mohou do určité míry oligopolizaci vyvažovat. Tyto struktury se nedají úplně rozbít, ale měl by se budovat konkurenční trh, lokální produkce, tržnice nebo malé prodejny,“ myslí si Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství.