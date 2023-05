Poprvé se tehdy vypařilo opravdu hodně peněz. Příběh krachu vídeňské burzy

Velká část světa se v důsledku krachu na vídeňské burze propadla do ekonomické stagnace, která měla trvat více než dvacet let a je dnes považována za první hlubokou krizi globálního finančního kapitalismu s dalekosáhlými společenskými a politickými důsledky.

Pád vídeňské burzy tehdy na více než dvacet let ve velké části západního světa zcela zdiskreditoval hospodářský i politický liberalismus.V USA vyhráli volby do Kongresu po třinácti letech demokraté, a to druhým největším rozdílem v celých dosavadních dějinách Spojených států. V Rakousku-Uhersku i v Německu nastala éra drtivých volebních porážek liberálních stran a následující desetiletí byla charakteristická intenzivními státními zásahy do národního hospodářství i mezinárodního obchodu.