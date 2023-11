„Jeden z největších zákonů v tomto období.“ Novela o snazším záboru prošla

Úprava zavádí dva nové pojmy „kritický nerost“ a „strategické ložisko“. Mezi kritickými nerosty vyjmenovává takřka vše, co se ve velkém těží – od stavebního kamene přes štěrky, písky, vápenec až po ropu a zemní plyn. Jejich povolování bude snazší, podobné zjednodušení zákon zavádí pro dálnice, železnice a plynovody.

Současně vláda bude mít nově pravomoc označit slibná ložiska, zanést je do mapy a povolit u nich vyvlastnění. „Podle dnešních zákonů neotevřete jediný lom na cokoli,“ zdůvodnil novelu jeden z předkladatelů, poslanec ODS Ivan Adamec.

„Neříkám, že je to úplně standardní postup. Ale když se otevřel liniový zákon, tak jsme to po dohodě s ministerstvy vzali jako příležitost dostat do legislativy věci, které nám tady v Česku dlouhodobě chybí,“ dodává Adamec. Souvislost se zákonem o liniových stavbách, ke kterému je novela připojena, podle něj spočívá v tom, že pro budování dálnic a železnic bude potřeba víc stavebních materiálů. U těžby lithia zas mezi vládními stranami vznikla dohoda, že snadné povolení těžby je pro českou ekonomiku strategická věc.