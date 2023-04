Náhlý sobotní konec německého atomu brzy dopadne i na Čechy

Tím připomněli, že Německo tradičně patří k největším producentům CO2 na obyvatele. To se začalo zlepšovat díky investicím do větrných a solárních elektráren, proto se také Němci v letech 2019 a 2020 propracovali v rámci EU aspoň na osmé nejhorší místo. V lednu 2020 však byla zrušena jedna atomová elektrárna, v lednu 2022 tři další. Dva měsíce před ruským vpádem na Ukrajinu to nebyl nejšťastnější okamžik hlavně z toho důvodu, že výpadek elektřiny z atomu měl nahradit proud vyráběný z ruského plynu. Odpojení atomových elektráren tak ještě zúžilo úzké hrdlo v loňských dodávkách elektřiny a Němcům nezbylo než zvýšit výkon uhelných elektráren, které jsou hlavním producentem emisí.

Podle exministra životního prostředí Tomáše Moldana nelze krok spolkové vlády hodnotit odděleně od dlouhodobého plánu. „Vypadá to jako pitomost, to je neoddiskutovatelné, byla by ale chyba přenášet to na celý záměr,“ připomíná, že výpomoc z uhelných i plynových elektráren ustoupí ve chvíli, kdy se ve větší míře začnou využívat moderní postupy ve skladování čisté energie z větru a ze slunce.