Za dva biliony euro by Evropa mohla být zelená a energeticky nezávislá

Dát sbohem fosilním palivům a vytvořit si vlastní soběstačný energetický sektor by se mohlo Evropě podařit v dohledné době. Podle nové studie Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) dokonce již v roce 2040 - pokud by Evropa do své energetické nezávislosti investovala zhruba dva biliony euro (dva tisíce miliard euro, tedy necelých padesát tisíc miliard korun. Pro srovnání při současném státní rozpočtu by taková suma stačila na 25 let fungování České republiky). O výsledcích studie informovala agentura Reuters, které institut materiály poskytnul.

Podle zprávy by se jednalo především o investice do obnovitelných zdrojů, jako jsou solární nebo větrné elektrárny. Aby se ale nezávislosti dosáhlo, potřebovala by Evropa až do roku 2030 každý rok investovat 140 miliard eur (3,4 bilionu korun) a pak dalších deset let 100 miliard eur ročně (2,4 bilionu korun).

Pokud by Evropa do rozvoje takové peníze vložila, mohla by být její spotřeba elektřiny teoreticky plně pokryta ze zelených zdrojů již v roce 2030. Podle studie by nabídka energie z obnovitelných zdrojů musela růst o 20 procent ročně, aby se do roku 2030 pokryla očekávaná poptávka elektřiny.

Největší část peněz by bylo podle vědců třeba směřovat do rozšiřování sítě pevninských větrných elektráren, dalšími pilíři strategie by pak mohly být také solární, vodíkové nebo geotermální zdroje.

Dalších deset let by pak trvalo, než by se celý energetický systém, včetně např. vytápění, které je v současnosti poháněno ropou nebo plynem, přeorientoval na obnovitelné zdroje.

„Tato čísla jsou poměrně veliká, ale je důležité si uvědomit, že evropské země podle odhadů vynaložily v loňském roce dalších 792 miliard eur (asi 19,5 bilionu korun), jen aby ochránily spotřebitele před dopady energetické krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu,“ cituje Reuters studii.

Zadavatelem studie je společnost Aquila Group, která se zabývá investicemi a rozvojem aktiv a má sídlo v německém Hamburku. Podle Hanse Schellnhubera, ředitele PIKu a člena poradenského výboru Aquila Group, je však energetická soběstačnost pouze prvním krokem.

„Pro úplnou uhlíkovou neutralitu je třeba zohlednit poptávku po teple a nezbytnou elektrifikaci průmyslu. Kromě využívání větrné a solární energie mohou mezery v těchto oblastech dále zaplnit geotermální zdroje,“ uvádí Schenllhuber v tiskové zprávě Aquila Group.