Boj o cenu elektřiny. Vláda vymýšlí, kde vzít miliardy na solární dotace

Nová pravidla pro zelené platby je však třeba dojednat v řádu dnů, maximálně týdnů. Dohoda totiž musí být hotova spolu s finální verzí rozpočtu. V něm tvoří výpomoc se zelenými příplatky důležitou položku za zhruba 20 miliard korun. Do konce měsíce vláda musí rozpočet doladit, formálně schválit a poslat do Sněmovny.

Základní variantou tedy doposud bylo vrátit se do původního stavu. A to buď se vším všudy tak, aby domácnosti znovu platily 599 korun za každou megawatthodinu, nebo částku snížit a zbytek hradit ze státního rozpočtu. Případně přehrát černého Petra částečně na firmy, které se ale takovému postupu logicky brání s odvoláním na těžké ekonomické časy.

Jinou možností je, že by stát dál bral na sebe zelenou přirážku jen u sociálně slabých domácností, což by ale znamenalo zatáhnout do řešení dávkový systém, a to jde do ledna těžko technicky stihnout.