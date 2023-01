Bludy vs. fakta: Nejsou důkazy, že by lidé na mítincích byli zaplaceni

„Bylo to na sítích, tam si to můžete přečíst,“ odvětil expremiér. Konkrétní důkazy ale neuvedl.

Kromě toho, že bývalý premiér již v minulosti podobné obvinění vznesl a ukázalo se jako nepravdivé (viz níže), nepřímé důkazy naopak mluví ve prospěch generála ve výslužbě. Na rozdíl od Babiše se totiž kandidátem stal na základě podpisů od občanů, jak jsme vysvětlovali zde . O četnosti jeho podporovatelů svědčí také to, že před druhým kolem se mu na kampaň složilo více než 5 tisíc středních a menších dárců, kteří mezi sebou vybrali přes 10 milionů korun.

„Pokud mluvčí přesouvá toto břemeno na svého oponenta, dopouští se faulu,“ popisuje takovou situaci web bezfaulu.cz , který se na argumentační fauly zaměřuje. „Dokázat pravdivost svého vlastního tvrzení by měl být schopen jakýkoliv člen diskuze, pokud to odmítá a opakovaně vydává nedoložená prohlášení, kterými navíc přesouvá důkazní břemeno na svého oponenta (či oponenty), neúčastní se diskuze poctivě a čestně.“

„To byla demonstrace proti Babišovi a proti hnutí ANO, jsou to stále stejní demonstranti, to jsou lidé, kteří jsou zaplacení při demonstraci před Sněmovnou, když na mě házeli lahve, tak byl důkaz, že si šli pro peníze, (…) byl záznam na Novinkách, kdy jedna dáma říká klukovi „málo řveš, příště musíš řvát víc!“, tak to je jasné, že to bylo organizované, já vám říkám, že jsou to političtí odpůrci na objednávku,“ řekl v televizi Barrandov.