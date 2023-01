Ověřeno: Pokud je Pavel kandidát koalice, Babiš je kandidát KSČM a Zemana

Pokud by platilo, že vyjádřená podpora znamená, že finalista voleb je „něčí“, byl by Andrej Babiš kandidátem Miloše Zemana, který již na začátku ledna říkal, že podle něj je bývalý premiér z kandidátů nejvhodnější. Babišovi vyjádřili v tomto týdnu podporu také komunisté, to by ze zakladatele hnutí ANO dělalo komunistického kandidáta.