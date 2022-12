Díky teplé zimě ušetříme, myslí si Češi. Půlka by si ale za sníh klidně připlatila

A tento trend potvrzují i data z aktuálního průzkumu Generali České pojišťovny. Pokud bude následující zima teplejší, tři čtvrtiny respondentů uvítají, že díky tomu alespoň ušetří peníze. Z průzkumu ale také vychází, že 51 procent obyvatel Česka by preferovalo klasickou studenou zimu se sněhem a mrazy, i kdyby je to mělo něco stát.

Respondenti sice ocenili, že teplejší zima má pozitivní vliv na dopravní situaci, šest z deseti Čechů se ale zároveň obává, co teplá zima provede s přírodou. Každý třetí se dokonce bojí, že by vyšší teploty v zimě s sebou mohly přinést vyšší riziko živelních katastrof. Nejvíce se shodují na obavách ze sucha a záplav.

Rovných 38 procent lidí by se rádo zapojilo do aktivit, které by životní prostředí ochránily. Ovšem s jednou podmínkou: Nesmělo by to mít zásadní vliv na finanční situaci.