Dům je někde levnější než byt. Ceny bydlení padají, podívejte se, jak u vás

Výjimkou jsou okresy Děčín, Uherské Hradiště a Hodonín. „Pokud se obecně podíváme na lokalitu Jihomoravského kraje, je zde řada developerských projektů, které celkově ovlivňují ceny bytů, to jest navyšují průměrné ceny, a celou oblast ovlivňuje samotné Brno a okolí,“ řekl Seznam Zprávám Tomáš Jelínek, ředitel realitní společnosti Century 21.

Diotima sleduje rovněž vývoj cen nájmů, a tak dokáže zhodnotit návratnost bytů jako investice. Podle jednatele společnosti se nyní vyplatí s koupí bytu spíše počkat. „Nájmy jsou vzhledem k prodejní ceně relativně nízké ve větších městech. Úhrn nájmů by se tam vyrovnal nynější prodejní ceně v horizontu 20 až 25 let, v tom ovšem nejsou započteny další náklady na vlastnictví bytu. Ceny nájmů nesledují úplně přesně vývoj prodejních cen, takže se tento poměr v čase mění,“ vysvětluje Adamec.

Podle analytika je poměr nájmu k prodejní ceně bytů nejvyšší v severních Čechách v okresech Teplice, Most a Chomutov a na Karlovarsku. „Naopak bezkonkurenčně nejnižší je ve Špindlerově Mlýně. Nižší je obecně ve větších městech a také celkově na jižní Moravě,“ sdělil Adamec.

Z jejich výpočtů je zjevné, že s výjimkou některých nevýznamných okrajových oblastí jsou nyní ceny nemovitostí na celém území republiky zhruba na úrovni třetího kvartálu 2021. Podle matematického modelu společnosti Diotima se to týká všech segmentů trhu s nemovitostmi.

Developeři začali bojovat o potenciální kupce, kterých výrazně ubylo. Na cenovkách bytů to zatím vidět není, ale klienti mohou dostat třeba příspěvek na novou kuchyň.

„Podle našich analýz nyní budou ceny stagnovat. K růstu se vrátí až po době, kdy se úrokové sazby vrátí někam ke třem procentům, což je úroveň, kde se opět vyrovnávají splátky hypoték a nájemné. A samozřejmě preference lidí je jít do svého než platit podnájem,“ sdělil Seznam Zprávám tiskový mluvčí.

„Zhruba před rokem byl ten rozdíl jen nějakých 10 procent, dnes je to už 20 procent. A podle nás ten výhledový rozdíl, ke kterému to směřuje, bude někde mezi 25 až 30 procenty,“ říká Šťastný s tím, že je dle společnosti rozdíl opodstatněný kvůli odlišné kvalitě bydlení.

Tomáš Jelínek se domnívá, že v Chomutově je důvodem i nízká nabídka domů. „V lokalitě Chomutov je v nabídce přes 200 bytů, zatímco domů je jen omezené množství, méně než 30, a několik velmi zajímavých novostaveb na velmi atraktivní lokalitě. Cena okolo 34 tisíc za metr čtvereční ale neposkytuje příliš velký prostor pro zisk stavebníka a napovídá to nízké ceně pozemků v celém regionu,“ uvedl.

Upozorňuje však na to, že srovnávání bytů a domů je velmi obtížné. Byty jsou jasně definovány užitnou plochou, stavem a atraktivností lokality. „U rodinných domů do cenotvorby vstupuje velká řada dalších parametrů, od celkového stavu nemovitosti, data výstavby, použitých materiálů, energetické náročnosti, napojení na inženýrské sítě, pozemku, příjezdové cesty, ale i daleko více než u bytů rozhoduje lokalita, tedy cena pozemku,“ vysvětluje Jelínek.

Severní Morava zatím pokles nezaznamenala a ceny naopak rostly. Podle Adamce se to však pravděpodobně změní. „Data vývoje pro byty ukazují pokles i tam. Můžeme se tedy domnívat, že severomoravský růst cen domů je jen dočasný,“ říká.

Ceny rodinných domů začaly prudce růst v druhé polovině roku 2020 až do zlomu, který přišel na začátku května 2022. V Praze poklesly ceny od vrcholu v polovině roku do prosince v průměru o 16 procent.

Jak se ceny budou vyvíjet do budoucna z dlouhodobého hlediska, však podle Adamce není nikdo schopný odhadnout. „Trh nyní soustavně klesá a pokles zatím nejeví známky zpomalení. Současné ceny jsou zhruba na úrovni třetího čtvrtletí 2021. Z trendu se zdá pravděpodobné, že pokles ještě několik měsíců setrvá. Odhadovat, kdy se trh opět vrátí k růstu, by byla čirá spekulace,“ říká odborník.

Petr Zámečník ze společnosti EMA je přesvědčen, že hlavním hybatelem bude výše úrokových sazeb. „Realitní trh v příštím roce bude hodně záviset na hypotékách, a tedy dostupnosti úvěrů. Očekávám, že vzhledem k ceně zdrojů by úrokové sazby hypotečních úvěrů mohly v lednu poklesnout,“ říká Zámečník s tím, že ale vše závisí na vývoji inflace a měnové politice České národní banky.

„Guvernér Aleš Michl po posledním letošním měnově politickém zasedání bankovní rady ČNB uvedl, že by v případě růstu inflace mohla ČNB sáhnout ke zvýšení úrokových sazeb. Pokud by k tomu došlo, zřejmě by vzrostla i cena bankovních zdrojů a s ní i úrokové sazby hypoték,“ sdělil Content Chief Officer EMA data.