I po dvaceti letech vědce povodně trápí. Státy se topí, i když o srážkách ví

Křtem ohněm si instituce prošly již o pět let později. Před dvěma dekádami způsobily intenzivní deště povodně, které zasáhly především západní část Česka. Nejdříve 6. a 7 srpna, ale zejména následně od 11. do 13. srpna.

Problémem mohou být i střechy. Jsou to velké plochy, které nemají možnost vodu vsáknout. „Mohly by ale naopak být přínosem - to tehdy, když by se z nich srážková voda zachytila do cisteren,“ dodává Hollan. „Pro lokální využití především na praní (voda bez minerálů je nenahraditelná), ale i na cokoliv jiného. Jako voda, kterou budeme mít k dispozici, i když studně vyschnou.“