Extrémní sucho v Česku. Tahle místa trpí nejvíce

„Měla by dorazit studená fronta a ochladit se. V Čechách pod 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku pak na 32 stupňů,“ řekl Seznam Zprávám meteorolog Josef Hanzlík. Teplejší vzduch by se k nám měl z Francie a Švýcarska dostat opět na začátku příštího týdne.

Úrodě současné sucho nejspíš podle Fardy neublíží. Nejvíc by ale mohla trpět kukuřice, která je uprostřed své sezóny. Sklizeň pšenice a ječmene to neovlivní. Do budoucna by podle Fardy mělo dojít ke šlechtění odrůd, které jsou odolnější vůči suchu. Navrhuje také upravit čas, kdy zemědělci sklízejí plodiny, aby bylo škod co nejméně.