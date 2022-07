Meteorolog: Tornádo v roce 1911 na Vyšehradě. Takových jevů bude přibývat

Teploty v Česku by mohly ve středu vyšplhat až k 38 stupňům Celsia, v Anglii očekávají pokoření historického rekordu - 40 stupňů. Ve Španělsku nebo Portugalsku se pak teploty maximům blíží.

Do budoucna přitom podle expertů budou podobné teploty stále častější, protože dochází k celosvětovému oteplování povrchu.

Meteorolog Josef Hanzlík z centrálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu vysvětluje, na co se máme připravit.

Na jihozápadě Evropy jsou už několikátý den 40stupňová vedra a požáry. Vzduch se stále přehřívá a nadále vysušuje. Prohloubená tlaková níže pak pošle teplý vzduch nad západní a střední Evropu. I v Anglii hrozí 40 stupňů, což by byl historický národní rekord.

19.07.2022 v 10:52 vystraha CHMU: Velmi vysoke teploty, Vysoke teploty, Nebezpeci pozaru. Od 19.07. 10:48 do odvolani. CZ. Vice na https://t.co/7Dw6hC8xKj

Ve čtvrtek by pak měla ze západu přijít studená fronta a ochladit se. V Čechách pod 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku mohlo by ale mohlo být 37 stupňů. Tam se ochladí v pátek.

Na počátku příštího týdne by se k nám měl dostat opět teplejší vzduch z oblasti Francie a Švýcarska. Tepleji bude od pondělí do středy a pak by měla opět přijít studená fronta.