Jak vypadá průměrný český pijan: Úplně obyčejný člověk s běžnými starostmi

Jak je vidět z úvodního grafu, častější pití alkoholu (tedy denně nebo několikrát týdně) se zvětšuje s rostoucím věkem, ovšem po padesátém roce už zase začíná klesat. K častému pití alkoholu se lidé ve věku mezi 35 a 55 lety hlásí dvakrát více než mladí do 25 let.

Jestli je pití problematické, se pozná nejen podle četnosti pití, ale také míry vypitého alkoholu. Někdo pije denně, ovšem velice malé množství alkoholu, někdo pije jednou nebo dvakrát do měsíce, ale v takové míře, že si nepamatuje předchozí večer. Obojí je problematické a nese to s sebou více či méně viditelné následky.

Globální studie došla k závěru , že alkohol škodí v jakémkoli množství, ochranný vliv na cévy či srdce je zanedbatelný oproti škodám na všech ostatních orgánech. Nebyla to ledajaká studie: trvala 26 let, probíhala ve 195 světových lokalitách a zkoumala úmrtí a invaliditu v důsledku konzumace alkoholu, ale také celkovou souvislost pití se zdravím. V roce 2018 byla publikována v časopisu Lancet pod názvem Spotřeba a zátěž alkoholem pro 195 zemí a území, 1990–2016.

V této souvislosti je nutno uvést kontext, jak je problematická tzv. normalizace pití alkoholu, kdy třeba zkušenost s alkoholem v Evropě začíná kolem deseti let, ovšem v některých rodinách v Česku už v osmnácti měsících a děti k alkoholu mnohdy přivádějí jejich rodiče. Upozorňuje na to dvojice psychologů Gabriela a Albert Kšiňanovi.

„Rodiče dostali otázku, jestli už jejich dítě ochutnalo alkohol. Není tam kvantifikované kolik, ale počítá se do toho třeba líznutí pěny od piva, drobné zkušenosti, kdy rodiče dali dětem alkohol ochutnat. Ve třech letech to bylo 18 procent rodičů, kteří odpověděli kladně. V pěti letech už to bylo 23 procent. V jedenácti okolo 30 procent. To je myslím docela vypovídající,“ odkazuje Gabriela Kšiňanová na data ze studie Evropské longitudinální studie těhotenství a dětství (ELSPAC).