Mapa kvality života. Nejlepší a nejhorší místa k žití v Česku

Krásná příroda, čistý vzduch a dostatek míst ve školkách. To jsou výhody života na Jesenicku. Jenže v oblasti se zároveň sbíhá více negativních jevů od nedostatku pracovních příležitostí až po velkou dojezdovou vzdálenost do středních škol.

Další oblastí s horšími podmínkami jsou města a obce poblíž hranice těchto dvou krajů. Ani tady není dost pracovních příležitostí. Ovšem velkou roli hraje i dojezdová vzdálenost do větších sídel, kde mají lidé mnohem bohatší možnosti kulturního vyžití. Vzdálenost do knihoven je vysoce nadprůměrná v porovnání se zbytkem Česka.

Místa vymezená obcemi jako Jesenice (STČ), Horní Slavkov (KV), Žlutice (KV), Bochov (KV), Žihle (PL), Podbořany (ÚL) nebo Vroutek (ÚL) mají velmi daleko do nemocnic.

Všude je vysoká nezaměstnanost, malý podíl lidí s vysokoškolským vzděláním - a nedostatek peněz pak vede k pádům do exekucí a vyšší kriminalitě.

Málo pracovních příležitostí, nižší věk dožití, málo vysokoškoláků, vysoká kriminalita, vysoké podíly lidí v exekucích, ale zároveň i relativně vysoké nájmy. Tak by se dala charakterizovat hraniční periferie na úplném severu Čech a Šluknovský a Frýdlantský výběžek. Podobná situace jako na severu Čech je i na Mikulovsku.

Západní pohraničí má rovněž vysokou kriminalitu, špatný mobilní signál a obyvatelstvo zatížené exekucemi. Přestože zde nezaměstnanost nedosahuje extrémů, oblast se viditelně vylidňuje a populace stárne. K tomu zůstává dost malá kapacita školek, velká vzdálenost do knihoven a jsou tu málo zastoupení vysokoškoláci.

Celkově oblast na první pohled nepůsobí, jako by nebyla přívětivá k životu, přesto místní autority stále dokola hledají odpověď na otázku, proč se oblast vylidňuje. Neproběhnou komunální volby, aby zde politici neměli v programu bod: Zastavíme vylidňování. Jenže se to nedaří.

Jedním z důvodů je i pocit odstrčenosti ze strany Prahy. Lidé z velkých sídel na Ostravsku (Karviná, Frýdek-Místek, Havířov, Orlová, Bohumín nebo trochu vzdálenější Český Těšín) vydají na počet zhruba polovinu Prahy, ale žijí s pocitem, že se na ně zapomnělo. Ne nadarmo se říká, že z Prahy do Ostravy je to mnohem dál než z Ostravy do Prahy. Jinými slovy Praha vzkazuje Ostravě: Něco chceš? Tak si přijeď.